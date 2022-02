El Consell de Ministres va aprovar ahir portar al Congrés dels Diputats la nova llei de vivenda, que considera «històrica» com a via per evitar que es tornin a produir a Espanya bombolles immobiliàries. L’Executiu defensa que el nou marc legal del lloguer garantirà en més grau l’accés a una vivenda digna per a tota la població a Espanya. La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, van comparèixer en roda de premsa ahir després del Consell de Ministres per donar compte de l’aprovació de la llei de vivenda, que inclou per primera vegada mecanismes per al control de preus.

El Govern considera que el marc legal aprovat no vulnera les competències autonòmiques i que suposa un pas endavant a l’hora de garantir el dret a la vivenda dels ciutadans. Raquel Sánchez va assegurar que el Govern ha incorporat canvis en funció de les observacions del Consell General del Poder Judicial per millorar la tècnica normativa i aconseguir una llei «històrica» que «no va en contra del dret de la propietat o els propietaris, sinó que va en contra de l’especulació». L’òrgan judicial va aprovar dijous passat un informe en què considera que la vivenda «és una matèria de titularitat autonòmica», per la qual cosa posava en dubte la legalitat de la nova llei. Per Belarra, la llei ha de deixar enrere «els ‘pelotazos’ urbanístics» i suposa fer els primers passos per «deixar enrere les bombolles immobiliàries» i els desnonaments. Les exigències per executar desnonaments augmentaran, amb més coordinació amb els jutges i s’exigiran, a més, alternatives habitacionals per poder portar-los a terme. Belarra va recordat que entre el 2015 i el 2020 els lloguers van pujar un 50%, fet que va beneficiar els fons d’inversió i els grans propietaris de vivendes que viuen de rendes. «El Govern de coalició tenia l’obligació de posar ordre en aquesta situació», protegir els inquilins i posar-ho fàcil als petits propietaris. Les comunitats autònomes podran gestionar els preus a les zones especialment tensades, va recordar Belarra. També es promourà la creació d’un parc públic de vivenda que contribueixi a reduir el preu dels lloguers. Belarra va definir la llei com a «molt urgent», tot i que va reconèixer que encara no compta amb la majoria del Congrés. La llei es tramitarà per via d’urgència, però Raquel Sánchez ha reconegut que comporta «complexitat» la possibilitat de reduir els terminis d’aplicació previstos. En aquell termini màxim s’hauran de fixar les quanties de lloguers màxims i la definició de zones tensionades. El Govern pretén estimular fiscalment el lloguer de l’habitatge de manera assequible amb deduccions ente 50% al 90%. A les àrees tensionades on els propietaris abaixin un 5% la renda respecte al contracte anterior, la bonificació ascendirà al 90%. La deducció serà del 70% si es lloga per primera vegada a joves de 18 a 35 anys en aquestes zones tensionades. Si a l’immoble s’han realitzat obres de rehabilitació o millora, la bonificació serà del 60%. Els propietaris que firmin un contracte d’almenys 10 anys podran lliurar-se de la congelació dels preus a les zones tensionades i podran incrementar el lloguer fins a un 10% a canvi d’ampliar la durada del contracte. A més, en aquestes zones l’inquilí podrà prorrogar el contracte tres anys més del que es contempla actualment, mantenint les mateixes condicions, amb la qual cosa s’asseguren que la renda només pugi amb l’IPC durant un període més ampli. No obstant, hi haurà una moratòria de 18 mesos des de l’aprovació de la llei fins que regeixi l’índex de referència dels preus a les zones tensionades.