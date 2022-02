El Departament d'Igualtat i Feminismes destinarà 2,1 milions d'euros a la demarcació de Girona per impulsar el programa TempsxCures, en què oferirà serveis de cura a infants i adolescents. L'objectiu d'aquest programa és que les famílies puguin descansar de la feina que suposa cuidar als infants i adolescents de fins a 14 anys. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha destacat que aquesta cura la sol assumir majoritàriament la figura d'una dona i això redueix el seu marge d'inserció laboral i la participació social i política. El Govern repartirà aquests diners als ajuntaments de més de 20.000 habitants i la resta, es gestionaran des dels consells comarcals.

Cuidar un fill implica una dedicació de moltes hores i això acaba repercutint a l'activitat laboral i també a la vida social de les famílies. Ara, el Govern ha decidit impulsar el programa TempsxCures en què s'oferiran serveis de cures a infants i adolescents d'entre 0 i 14 anys per alliberar els cuidadors d'aquestes criatures una estona. A la demarcació de Girona aquest programa comptarà amb una dotació pressupostària de 2,1 milions d'euros. Aquests diners aniran directament als ajuntaments de municipis amb més de 20.000 habitants i als consells comarcals, que seran els encarregats de gestionar-ho en pobles més petits. La distribució dels diners es farà en funció de les particularitats territorials com ara la dispersió territorial, la deficiència en la xarxa de transports públics, les particularitats dels micropobles o el risc de despoblament.

Per ciutats, Girona gestionarà 292.763 euros, Figueres 148.226 €, Salt (Gironès) 117.727 €, Lloret de Mar (Selva) 107.964 €, Blanes (Selva) 94.434 €, Olot 94.434 €, Palafrugell (Baix Empordà) 71.278 €, Banyoles 64.919 € i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) 62.327 €. La resta de pressupost es distribuirà entre els Consells Comarcals de l'Alt Empordà (253.693,51 €), el Baix Empordà (237.001,03 €), la Garrotxa (65.600,71 €), el Gironès (199.745,35 €), el Pla de l'Estany (41.944,39 €), el Ripollès (61.505,35 €) i la Selva (264.666,31 €). Els ens locals i comarcals seran els encarregats de detectar les necessitats que hi ha en aquesta oferta de cures per a infants i adolescents. L'objectiu del programa és prioritzar les famílies amb més pobresa de temps. Es tracta de famílies monoparentals, dones en situació de violència masclista, dones a l'atur de llarga durada o majors de 52 anys. També es prioritzaran dones migrades i famílies amb responsabilitats afegides a la cura. La consellera ha destacat que aquests perfils són les dones «que més cuiden i menys temps tenen per a elles mateixes». L'anunci del desplegament del programa a la demarcació de Girona s'ha fet aquest dimecres en una visita amb representants institucionals i d'entitats del Baix Empordà i del Gironès, amb qui Tània Verge ha compartit les polítiques feministes que s'estan organitzant des del Govern i com s'articularan a les comarques gironines.