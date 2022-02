El mercat laboral espanyol s’ha instal·lat en una triple aparent paradoxa: hi ha més treballadors que abans de la covid, però en conjunt treballen menys hores i aquestes estan mal repartides. I és que malgrat que l’economia encara no ha recuperat els nivells previs al virus, hi ha sectors on els ritmes tornen o fins i tot superen el frenesí característic de la «vella normalitat». I les seves empreses desenvolupen de nou un dels vicis característics del mercat laboral espanyol i que normatives com el registre horari no han aconseguit extingir: les hores extra no pagades. Un focus de precarietat que en la «nova normalitat» s’està centrant en les dones, entre les quals han augmentat el 52% les hores regalades forçosament a l’empresa.

L’economia espanyola ja ha recuperat els nivells d’ocupació que tenia abans de la irrupció de la pandèmia, si bé la demanda encara no està recuperada del tot en alguns sectors. I això es nota en les hores que setmanalment treballen els assalariats espanyols, que encara són el 3,8% inferiors a les que es treballaven en el 2019. Això s’explica, en gran part, pels mecanismes de protecció de l’ocupació habilitats pel Govern (ertes o baixes laborals) No obstant això, les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicats recentment constaten el mal repartiment del treball en l’economia espanyola. A Espanya setmanalment durant l’últim trimestre de l’any es van realitzar, de mitjana, uns 6,3 milions d’hores extra. És a dir, assalariats que feien alguna hora més de les que contempla inicialment el seu contracte. Són una minoria, concretament el 5% dels assalariats, però feien el 4,5% més d’hores que el 2019. Les primeres a tornar són les que els empresaris exigeixen als seus empleats, però no les hi paguen. Perquè les hores extres no remunerades, que representen el 45% del total d’hores extra, han crescut amb més intensitat. Concretament, ara es fan el 13,2% més d’hores «gratis» a benefici de les empreses i a costa dels seus treballadors que abans de la pandèmia. En contraposició de les hores extres pagades, que encara són l’1,7% inferiors a l’etapa precovid. Bretxa de gènere en hores extra Les hores de treball estan mal repartides tant per sectors, com entre homes i dones. Perquè si bé les hores extres gratis entre els homes estan el 9,1% per sota dels nivells precovid, les hores extra gratis entre les dones s’han disparat el 52,4% respecte al mateix període. El gabinet d’estudis de CCOO de Catalunya assenyala dos motius. D’una banda, l’«efecte percepció», és a dir, que les persones que realitzen hores extra són més conscients d’això i així ho manifesten. En aquest sentit, el teletreball i l’allargament de jornades des del mateix domicili han provocat que moltes dones declarin hores extra que abans podien exercir des del seu centre de treball, però que no percebien com un «extra». Aquesta percepció coincideix amb múltiples enquestes publicades aquests últims mesos amb la mateixa tesi. L’altre factor és de composició. Perquè els sectors que més activitat han recuperat estan ocupats per un alt nombre de dones. El cas més clar és el de les activitats sanitàries, on les hores extres han augmentat el 32,1% i hi ha un alt percentatge de dones que el componen. O el d’activitats de la llar, on les hores extres han pujat el 24% respecte al període precovid.