Les matriculacions de turismes i tot terrenys van caure a la província de Girona un 11% al gener. En concret, el 2022 es van matricular 589 cotxes el primer mes de l’any, 75 menys que el 2021, segons dades l’Associació de Fabricants (ANFAC) i venedors (GANVAM) i concessionaris (FACONAUTO). Els vehicles dièsel són els que van registrar una caiguda més forta (-71%), seguits dels de gasolina (-33%).

A l’estat, les matriculacions al gener van créixer un 1%, si bé és la pitjor dada de matriculació dels últims 22 anys en un sector especialment colpejat pel desproveïment de semis conductors.

L’augment de vendes va ser només de 400 unitats respecte al mateix període del 2021. A més, el gener de 2021 ja no va ser bo, ja que les vendes es van veure afectades per la pandèmia i Filomena. Per tant, les dades del 2022 no es consideren bones al sector.