Espanya va rebre la visita de 31,1 milions de turistes internacionals el 2021, cosa que suposa un 64,4% més que el 2020, any negre per al sector turístic per la irrupció de la covid, segons dades publicades aquest dimecres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Malgrat aquest fort repunt, el nombre de turistes registrat el 2021 és un 62,7% inferior a l’existent el 2019, abans de la pandèmia. Els turistes van gastar un total de 34.816 milions d’euros.