L'atur torna a pujar a les comarques gironines i el gener es tanca amb 335 desocupats més. A la demarcació ara hi ha 36.098 persones que busquen feina. En part això es deu a la fi de la campanya de Nadal, però també a les restriccions per frenar l'esclat de contagis amb l'entrada de la variant òmicron. En paral·lel, el mercat de treball gironí també nota els efectes d'aquesta sisena onada, perquè durant el gener ha perdut 4.636 afiliats. Les dades del Ministeri de Treball, però, també recullen una dada positiva. Perquè d'un any a l'altre, l'atur ha registrat un descens rècord a la demarcació. En comparació amb el gener del 2021, la xifra de desocupats ha baixat gairebé un 30%. Ara n'hi ha 14.793 menys.

Després de registrar descensos tímids durant el novembre i el desembre -però al capdavall, descensos- l'atur torna a pujar a les comarques gironines. Aquest gener es tanca amb 335 desocupats més a la demarcació, cosa que traslladat en percentatges suposa un augment mensual del 0,94%. Ara, al territori hi ha 36.098 persones apuntades a les llistes.

L'increment de l'atur registrat a Girona va en consonància amb la resta del país. Perquè arreu de Catalunya, el gener es tanca amb més desocupats. El país suma 2.644 aturats durant el primer mes del 2022, un 0’72 més respecte al desembre.

Si es passa la lupa per sectors, però, la situació entre uns i altres és desigual. I de fet, l'estadística evidencia com els serveis gironins (aquí hi ha comerç i hostaleria) són els que més han patit la fi de la campanya de Nadal -les rebaixes, de moment, no ajuden- i l'impacte de les restriccions arran de la sisena onada del coronavirus. A les comarques gironines, de fet, el terciari és l'únic que ha sumat aturats durant el gener.

La sisena onada del coronavirus també ha llastat la creació de llocs de treball. Durant el mes de gener, l'afiliació a la Seguretat Social va caure un 1,42%, ara hi ha 4.636 afiliats menys que al desembre.

En comparació amb el gener del 2021, ara hi ha fins a un 29,07% d'aturats menys a les comarques gironines. Percentualment, el de Girona és el descens més elevat que s'ha registrat a Catalunya al gener. Hi ha 14.793 desocupats menys que fa un any a la demarcació. Això també es dona amb les dades d'afiliació. Ara hi ha 15.292 afiliats més, cosa que situa el global en 322.570.