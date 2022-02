MedPlaya, grup hoteler gironí, i Azora, gestora d’actius, han invertit 11 milions d’euros per tal de reposicionar dos hotels a la ciutat de Benidorm. Els hotels Riudor i Flamingo incorporaran millores d’accessibilitat, sostenibilitat i eficiència energètica, fet que els permetrà obtenir el certificat BREEAM d’edificis sostenibles.

El focus principal de la reforma s’ha centrat en l’accessibilitat als dos allotjaments. Tant el Riudor, que reobrirà al maig, com el Flamingo Oasis, que ho farà al març, formen part del portfoli del fons d’inversió AEHL, d’Azora. Els dos hotels tindran noves habitacions adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, es milloraran els accessos als edificis i als banys de les zones comunes i es redecoraran tots els interiors.

El director de projectes de MedPlaya, Daniel Colomer, va afirmar que esperen captar nous clients gràcies a les reformes: “ suposen un salt molt important de qualitat i de reposicionament dels actius. Ens permetrà ser capaços d’atendre els clients més exigents i d’alt standing del mercat turístic de vacances d’Europa, sobretot britànics. En aquests moments MedPlaya és capdavanter amb tot el estàndards de qualitat i sostenibilitat”.

La cofundadora d‘Azora, Concha Osácar, va afegir: “ Azora considera que el sector hoteler continua oferint nombroses oportunitats d’inversió per generar valor a través del reposicionament i d’una gestió activa. A Azora estem convençuts que la creació de valor suposa també aplicar les darreres tendències d’eficiència energètica i sostenibilitat en els reposicionaments que fem per millorar tant l’experiència dels usuaris com l’impacte ambiental de les nostres instal·lacions”. Azora té una cartera d’actius amb un valor de 4.000 milions d’euros, principalment, al sector residencial, hotels, oficines i energies renovables, i actualment està desenvolupant nous verticals d’inversió en logística, habitatges per a gent gran, agroindústria i infraestructura.

Les reformes i reposicionament d’aquests dos hotels formen part de l’acord al qual van arribar MedPlaya i Azora, en què el grup hoteler gironí va vendre a Azora set hotels a Espanya.

Les dues parts van pactar que Azora portaria a terme la reforma i el reposicionament dels hotels, fonamentalment, a hotels de categoria 4 estrelles, per un total de 30 milions d’euros; mentre que el Grup Med Playa continuaria amb la gestió dels mateixos per un període de fins a trenta-cinc anys.