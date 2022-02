Comissions Obreres (CCOO) ha lamentat que alguns partits progressistes com ERC o Bildu no votin a favor, o almenys s'abstinguin, en relació a la reforma laboral que aprovarà el Congrés dels Diputats. El secretari general del sindicat a Catalunya, Javier Pacheco, assenyala que els "fa mal" veure algunes "fotografies desenfocades" que agruparan al mateix costat "la dreta extrema més rància" i formacions que "defensen valors republicans i progressistes". Pacheco ha qualificat d'"errada política molt greu" l'actitud d'ERC i ha demanat al partit que reconsideri el seu vot. "Has de plantejar-te què has de fer, si posicionar-te al bàndol dels treballadors o dels repressors. Has d'escollir en quin costat de la foto vols estar", ha reblat.

En una roda de premsa a la seu de CCOO a Girona, el secretari general del sindicat a Catalunya, Javier Pacheco, ha tornat a fer una crida perquè "el major nombre de partits se sumin" a l'aprovació de la reforma laboral. Especialment insistent ha estat amb Esquerra Republicana a qui li ha advertit que, si no canvia el vot, sortirà a la fotografia "amb la dreta més rància". Pacheco ha recordat que els republicans presideixen la Generalitat i "entre d'altres coses tenen la responsabilitat del diàleg social a Catalunya".

Pacheco ha assenyalat que les motivacions per les quals ERC diu que no a l'aprovació de la reforma laboral "són independents" a la decisió de votar en contra. "Has de calibrar si té la proporcionalitat suficient d'estar en un costat o altre de la fotografia. És una errada política molt greu el que fa Esquerra", considera.

Per això, el secretari general de CCOO a Catalunya ha demanat que Esquerra canviï la seva postura en relació al vot i els ha recordat que "encara hi ha temps". "Tornin la confiança i entenguin que la responsabilitat del que ens estem jugant a Catalunya per construir un nou futur després de la pandèmia necessita la concertació política i social en el nostre país", ha remarcat.

Pacheco ha carregat també contra el PP i ha posat d'exemple el PDeCAT o Unió del Poble Navarrès (UPN) com a partits de dreta "moderada" que votaran a favor de la reforma laboral. "El que no entenem és per què el PP no hi vota, en una reforma laboral en la que també s'hi ha sumat la CEOE", ha dit.

Reforma "molt ambiciosa"

Des de Comissions Obreres consideren que la reforma laboral i l'acord que s'ha aconseguit és "molt ambiciós" i ha recordat que "mantenir-se en els maximalismes és no saber què és la negociació". En aquest sentit, Pacheco ha deixat que no acceptarà que es digui que és una "reforma que es queda curta o que no arriba".

"Ataca les tres fases fonamentals. D'una banda canvia la lògica de la precarietat i el peatge de la temporalitat, també torna els drets col·lectius que s'havien perdut amb la ultractivitat i el conveni d'empresa que propagava de reforma de 2012 i perquè tindrem suport públic per garantir que es mantenen els treballadors reduint la jornada i no es limitarà a la negociació de les indemnitzacions", ha explicat.

Finalment, el secretari general del sindicat a Catalunya ha demanat que "no es perdi de vista" que "ve la major palanca d'inversió pública" en relació als fons europeus, que "han de servir per canviar el model productiu". "Si això no s'entén a l'hora de plantejar-se què s'està negociant en aquesta reforma laboral, és que no se sap del que es parla. Aquest crec que és el problema, que no se sap del que es parla i s'estan cometent molts errors", ha conclòs Pacheco.