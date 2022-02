El BBVA va guanyar 4.653 milions d’euros l’any passat, un 256,6% més que en un 2020 fortament impactat per les provisions extraordinàries que va haver de fer per afrontar futures pèrdues i per la devaluació que va haver de reconèixer en la seva filial estatunidenca, tot a causa de la pandèmia. El banc va destacar ahir dijous que el resultat és un 32% més elevat que el de 2019 (any en què també va haver d’aflorar pèrdues extraordinàries als EUA), si bé encara segueix un 14% per sota del de 2018.

En tot cas, l’entitat també ha volgut subratllar que el benefici hagués estat el major dels últims 10 anys, amb 5.069 milions, sense impactes extraordinaris, ja que aquests es van normalitzar el 2021 (416 milions pel cost de l’Ere a Espanya compensat en part per l’aportació de la filial estatunidenca fins a la seva venda a l’estiu) després de ser particularment elevats el 2020 (1.425 milions). Malgrat el benefici, l’acció del banc va caure un 2,06% a la borsa. Per primera vegada, el BBVA s’ha vist superat per CaixaBank per grandària de balanç (662.036 milions per 680.885 milions del seu rival), quan el 2007, al començament de l’anterior crisi, era el doble de gran que l’entitat catalana. En el mateix període, ha passat de ser un 81% més petit que el Santander (1,5 bilions d’actius) a un 140% menor. Precisament, la presidenta d’aquest últim grup, Ana Botín, va llançar dimecres una indirecta al banc d’origen basc en afirmar que l’entitat càntabra reparteix una part menor del seu benefici als accionistes que els seus competidors perquè aquests «no tenen l’alternativa» d’invertir en creixement. Preguntat per totes dues qüestions, el president del BBVA, Carlos Torres Vila, va optar ahir per no entrar en el joc: «Tenim un camí de creixement molt clar i en aquest sentit tenim oportunitats de desplegar el nostre capital rendiblement en les nostres franquícies i mercats. El creixement del crèdit de l’últim trimestre és un exemple. És veritat que vam fer una venda molt forta l’any passat als EUA i aquesta venda ens va generar un excés de capital». El banc, precisament, ha anunciat que té previst pagar un dividend en efectiu de 0,23 euros per acció l’abril del 2022, que se suma als 0,8 euros que ja va abonar a l’octubre amb càrrec als resultats del 2021. En total, els 0,31 euros suposen el dividend més gran en efectiu en 10 anys.