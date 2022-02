Canvi en el full de ruta? El Banc Central Europeu (BCE) la manté ara com ara malgrat la inflació en l’eurozona, que al gener va escalar fins al 5,1%, el nivell més elevat des de la creació de l’euro.

En tot cas, en la primera reunió d’enguany, el consell de govern de l’entitat va decidir mantenir sense variacions la retirada lenta d’estímuls que va desplegar per a esmorteir l’impacte de la pandèmia. Però, alhora que va ratificar que manté els tipus d’interès en els mínims en els quals els va situar en 2016, no ha tancat aquesta vegada per complet la porta a pujades del preu del diner aquest mateix any.

Sobre possibles pujades del preu del diner, la presidenta del Banc Central, Christine Lagarde, va afirmar que en la reunió de març disposaran de més informació per a valorar l’impacte de la inflació via salaris i altres costos i, per primera vegada, no la va descartar del tot.