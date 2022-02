Eurofirms, empresa gironina de gestió de talent amb seu a Cassà de la Selva, va facturar 500 milions d’euros el 2021. Es tracta d’un increment del 42% respecte a les dades del 2020. Si ens centrem en l’últim any prepandèmia, el 2019, la facturació es va incrementar en 60 milions.

La companyia va ajudar que 86.242 persones aconseguissin un nou lloc de treball l’any passat, a través d’alguna de les seves línies d’activitat: elecció permanent i temporal, outsourcing, outplacement i portal de treball.

Pel que fa a la contractació de treball temporal, principal activitat de la companyia, el nombre de contractacions durant l’últim exercici va augmentar a les 226.711, xifra que suposa una mitjana de més de 20.000 persones per dia.

Durant l’exercici anterior, el grup també va invertir a reforçar la seva plantilla, augmentant el nombre d’empleats en un 35% respecte a l’exercici anterior, fins a arribar a les 1.173 persones treballant a Eurofirms Group a nivell global.

El CEO i president d’Eurofirms Group, Miquel Jordà, declarava ahir que «estem molt satisfets amb els resultats obtinguts l’any passat, gràcies a l’increïble equip humà que fa possible l’èxit del grup. Per aquest any, continuarem diversificant les nostres línies de negoci, expandint-nos a nivell internacional i incrementant el nombre de persones del nostre equip. Ens espera un futur apassionant, en el qual seguirem fidels a la nostra filosofia People First i el nostre model de lideratge per valors, sota el convenciment que el benestar de les persones és la clau per aconseguir els millors resultats».

Els resultats van ajudar a l’empresa de recursos humans a consolidar-se com una de les empreses més importants del sector; en concret és la quarta més rellevant del sector a Espanya.

A més, la companyia ha estat reconeguda com una de les 1.000 empreses amb major creixement d’Europa per tercer any consecutiuper part del mitjà especialitzat Financial Times.

Actualment, Eurofirms compta amb una àmplia cobertura geogràfica i una alta varietatde servei per als seus clients, i està present a través de 150 delegacions a Espanya, Portugal, Països Baixos, Xile i Itàlia.

El model de negoci d’Eurofirms Group està centrat a ser, segons els seus responsables, «una empresa tecnològica i compromesa amb les persones, però també diversifica el negoci en diferents branques».

Per aquest motiu, Eurofirms Group va adquirir el 2021 Norley, una companyia amb seu a Madrid especialitzada a externalitzar la televenda. L’adquisició va permetre a la firma de Cassà ampliar el servei de Contact Center (centre d’atenció al client) que ja ofereix a través de la seva filial Inneria.

Amb la compra, Eurofirms va adquirir quatre plataformes de Contact Center de Norley: dues a Madrid i dues a Langreo (Astúries). Aquestes plataformes estan especialitzades en l’atenció al client i ofereixen a les empreses una subcontractació de serveis assistits, gestió de suport en els processos de negoci (Business Process Outsourcing) i transformació digital del negoci ampliant els canals de comunicació amb el client.

Del pla estratègic per absorbir la plantilla i les plataformes de Norley, se’n va encarregar la firma Inneria, una especialista en l’externalització de serveis amb més de 19 anys d’experiència al sector i que forma part d’Eurofirms Group. Inneria està focalitzada en la subcontractació d’un ampli ventall d’activitats a través de les seves divisions: Solutions (logística, subministraments, picking, emmagatzematge i tasques auxiliars de producció), Cleaning Services (neteja d’hotels, espais industrials, oficines i centres comercials), Task Force ( consultoria, disseny d’estratègia i formació comercial), Trade Marketing (gestió de punt de venda, promocions, reposició i atenció al client), Contact Center (atenció al client i venda), Social (serveis socials, atenció a persones dependents) o Mystery Shopper (client misteriós, auditoria i anàlisi)

A part d’Innneria, Eurofirms Group està format per les marques Eurofirms ETT, Claire Joster, Selection, CornerJob i Talent Savior, a través de les quals ofereix els serveis de treball temporal, selecció de personal, externalització, formació i desenvolupament, outplacement i normalització de la discapacitat, aquest últim liderat per la Fundació Eurofirm.