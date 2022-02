Prensa Ibérica, grup editor de 25 diaris a Espanya, continuarà assumint la comercialització de la publicitat nacional dels mitjans d'informació de Grupo Noticias, que edita capçaleres de referència al País Basc i Navarra com Diario de Noticias, Deia, Noticies de Guipuzkoa i Diario de Noticias de Álava. El nou acord d'aliança estratègica, que dona continuïtat al que van subscriure l'octubre de 2019, actualitza i potencia les línies de col·laboració entre els dos grups. A més de l'acord que permet a Prensa Ibérica 360º comercialitzar els espais publicitaris dels diaris impresos i digitals de Grupo Noticias, l'aliança brinda ara una col·laboració més estreta en alguns camps relacionats amb la tecnologia, els continguts informatius i les noves solucions de comunicació com el branded content i l'anàlisi de dades.

Amb aquesta aliança, Prensa Ibérica, grup al qual pertanyen, entre altres capçaleres, El Periódico, El Periódico de España, Diari de Girona, La Nueva España, Faro de Vigo, Levante-EMV i Información, consolida la seva posició com un dels actors principals en la contractació i planificació publicitària a Espanya per volum, per capil·laritat territorial i per capacitat prescriptora de les seves marques d'informació. Grupo Noticias és el grup editorial de més cobertura basca amb quatre capçaleres, tres al País Basc i una a Navarra, a més d'una cadena de ràdio, Onda Vasca. Amb aquest acord al qual ha arribat amb Prensa Ibérica, Grupo Noticias consolida el seu avenç tant comercial com tecnològic formant part d'una suma líder en el conjunt de l'Estat, dins del gran creixement en audiència online que ha desenvolupat en els dos últims exercicis.