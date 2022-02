L’empresa gironina Toni Pons, «líder en fabricació d’espardenyes a nivell mundial» segons els seus responsables, preveu produir aquest 2022 fins a un milió de parells de calçat, en uns plans que també preveuen l’obertura de dues noves botigues a l’Aràbia Saudita. De fet, Toni Pons està ampliant i actualitzant el seu centre logístic i la seva seu a Girona, situats al polígon industrial Mas Xirgu. Les obres han de servir per ampliar la capacitat d’estoc emmagatzemable i optimitzar-ne la gestió. També s’instal·laran plaques solars al terrat per fer l’empresa més sostenible.

A part de les millores físiques o d’obra que es faran a les instal·lacions, s’hi introduiran millores en el sistema operatiu al llarg del 2022, que haurien de permetre l’optimització de processos a tots els nivells.

L’empresa, que va celebrar el 75è aniversari l’any passat, espera produir més d’un milió de parells de calçat aquest 2022 entre la temporada d’estiu i d’hivern. I tot i l’augment de producció, continuarà fabricant íntegrament a Espanya per «mantenir la qualitat».

Toni Pons té presència actualment en 4.000 punts de venda en 51 països diferents, però vol augmentar la seva projecció internacional aquest 2022.. Així, obrirà dues botigues més al primer trimestre de l’any a l’Aràbia Saudita, on va desembarcar el 2019 i ja hi disposarà vuit punts de venda.

A part d’aquestes obertures ja confirmades, l’empresa gironina vol tenir més botigues, tant en països on ja té presència com a nous mercats. Fonts de l’empresa van assegurar a Diari de Girona que ja hi ha converses avançades en aquest sentit.

A més de la presència física, Toni Pons també s’expandirà aquest any en nous marketplace; en l’actualitat, està present a Amazon, Zalando i El Corte Inglés.