Catalunya va créixer l’any passat gairebé un punt més que el conjunt de l’economia espanyola. El producte interior brut català (PIB) va registrar una alça del 5,9%, enfront del 5% de l’economia espanyola, segons el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i lluny del 6,5% que va estimar el Govern central per al conjunt del país. Aquesta evolució s’acosta a l’última estimació realitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona, que preveia una alça del 6%.

El Govern atribueix aquesta evolució a la millora de la situació epidemiològica i a l’augment de la vacunació a partir de la primavera de l’any passat. Tot això ha impulsat el mercat de treball i el sector exterior. El creixement en el quart trimestre es va accelerar fins a una taxa interanual del 6,9%.

Sense decadència

El conseller d’Economia, Jaume Giró, va assegurar que aquesta evolució demostra que «l’economia catalana té unes bases de creixement sòlides i que està en el camí de la recuperació». Les dades, va afegir, es deuen a «l’esforç i la confiança dels treballadors, empresaris, comerciants, autònoms i emprenedors». En una atenció als mitjans de comunicació, Giró va aprofitar per a afirmar que Cataluya està «lluny de la decadència i la irrellevància que alguns auguren per al nostre país».

Les dades revelen que l’economia catalana es va veure impulsada per la millora en els serveis (6,3%), després d’un 2020 marcat per les restriccions i confinament, i en la indústria (5,6%), mentre que la construcció avança un 1,8% i l’agricultura ho fa un 1,5%.

En la indústria, tots els subsectors van créixer, excepte la fabricació de vehicles de motor, l’única de les principals activitats que no ha recuperat els nivells del període previ a la pandèmia degut especialment a la crisi de subministraments.

Hostaleria i turisme

Les restriccions en la mobilitat han portat a l’hostaleria, el transport aeri i les agències de viatges a continuar encara lluny dels nivells previs a la pandèmia, malgrat haver augmentat la seva facturació. En l’últim trimestre de l’any, en el qual l’activitat es va accelerar -també per sobre de la mitjana d’Espanya (5,2%)-, el sector serveis ha liderat la remuntada, amb un creixement del 8,8% interanual. La variació interanual de l’últim tram de l’any hagi estat d’un 6,9%, després d’un tercer trimestre més moderat (4%).

En la segona meitat de l’any es va donar una recuperació del turisme intern, amb valors similars als de 2019 des de l’estiu, encara que els visitants estrangers encara estan per sota dels nivells de 2019, un exercici de rècord.

La indústria va créixer en l’últim trimestre en taxa interanual un 2,5%, un total de 8 dècimes menys, amb una contribució més important de la química i la metal·lúrgica, mentre que la fabricació de vehicles va mantenir una activitat més moderada a causa de la crisi de subministraments. L’encariment de l’energia i els problemes de subministraments i de colls d’ampolla ha frenat el creixement de la indústria en la segona meitat del 2021. El sector de la construcció també millora i va créixer en taxa interanual un 7,8% i l’agricultura cau lleugerament, percentualment va perdre el -0,4%.

La contrapartida de la situació va ser una taxa interanual d’inflació del 6,1% al desembre, la més elevada des de 1992. Catalunya va tancar l’any passat amb una taxa mitjana d’inflació del 2,9%, per sota del 3,1% de la mitjana espanyola. La inflació subjacent, que exclou els elements més volàtils com els preus de l’energia i dels aliments no elaborats, va començar a pujar.