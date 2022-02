La Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) va sol·licitar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació una regulació que permeti protegir la ramaderia familiar de boví a Espanya de cara al 2030, segons va informar en un comunicat.

En concret, ramaders de boví de l’organització agrària de tot Espanya es van reunir per debatre i concretar les propostes per a la normativa d’ordenació de granges de boví de llet, carn i mixtes. Una normativa que, segons el seu parer, ha de contribuir al progrés sostenible de la ramaderia familiar pels seus múltiples beneficis per a la societat.

D’aquesta manera, UPA va remetre una carta al Ministeri en què li demana «valentia per tirar endavant un reial decret que impulsi i beneficiï les ramaderies familiars existents», amb un model de gestió basat en la qualitat de la llet i de la carn que sigui «sostenible econòmicament amb preus justos que almenys cobreixin els costos de producció, que segueixi ocupant el territori de totes les comarques i a més sigui sostenible mediambientalment».

L’organització agrària va recordar que fa anys que demana un pla d’ordenació per evitar la construcció de granges de grans dimensions, com la que es projectava a Noviercas (Soria) amb més de 24.000 vaques, que són «models de granges industrials recolzades en entitats bancàries i fons d’inversió i totalment allunyades del model familiar majoritari a Espanya».

UPA va apuntar que la normativa ha de contribuir al relleu generacional i que els productors aconsegueixin preus justos. També ha considerat que cal facilitar que els ramaders puguin allunyar les granges de les zones urbanes dels pobles. D’aquesta manera, va proposar que es contemplin tres tipologies de granges: extensives, semi-extensives i no extensives, ja que els esborranys que maneja el Ministeri exclouen la ramaderia semi-extensiva.