«Ja no comptem amb tu al bar; ves buscant feina si l’has de buscar». L’amo d’una cafeteria de Vigo enviava aquest missatge la vigília del dia de Reis de 2021 a un cambrer que feia dos mesos que treballava a l’establiment. Ho va fer a través de l’aplicació WhatsApp. I aquesta comunicació escrita entre cap i empleat va acabar protagonitzant un litigi laboral en què el treballador va aconseguir que es declarés el seu acomiadament improcedent. L’hostaler va insistir que el demandant no era cap empleat seu, sinó un amic que l’ajudava de tant en tant, però el Tribunal Superior de Justícia de Galícia no ho va veure així: el que van declarar al judici els clients del bar i especialment aquest «wahatsapp» van ser per als magistrats les proves clau que entre les parts hi havia una «clara» relació laboral.

Aquesta sentència recent és un bon exemple de la validesa que com a prova han adquirit els missatges de WhatsApp en els judicis laborals. Com que és una aplicació tan utilitzada, cada vegada és més freqüent que aquestes converses acabin sent analitzades en els litigis entre empresaris i treballadors. «Igual que s’aporten missatges de correu electrònic, des de fa anys ens trobem amb els ‘whatsapps’, cada vegada amb més freqüència», afirmen en un dels jutjats socials de Vigo. Aquests missatges poden «acreditar» des d’una relació laboral, com és el cas de la decisió del TSXG esmentat, fins que un treballador ha realitzat determinades hores extra. «També es poden aportar en un judici per una sanció disciplinària, per exemple», afegeixen. La veritat és que els missatges de WhatsApp que es puguin produir en un context laboral són un mitjà de prova vàlid en aquest tipus de procediments, segons estableix l’article 90 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.