La Generalitat ha activat l’operació tornada a l’oficina per a 45.000 empleats públics del personal administratiu. Des de dilluns, el teletreball queda rebaixat de cinc a dos dies a la setmana. La Conselleria de Presidència ha publicat una nova instrucció en què retira els cinc dies a la setmana excepcionalment habilitats davant el repunt de contagis per la variant òmicron i torna a la normativa ordinària, que ja contemplava dos dies d’exercici en remot per al personal dels departaments.

La direcció de Funció Pública va notificar a les centrals la decisió dijous passat i aquesta entrarà en vigor dilluns que ve, 7 de febrer. Els empleats públics del personal administratiu de la Generalitat portaven des del 22 de desembre passat amb un règim de cinc dies de treball a distància. En els darrers dies, diverses de les mesures anticovid han decaigut davant la millora de la situació.