La influencer mundialment coneguda Chiara Ferragni anunciava fa dies a mitjans internacionals que buscava un capital risc que ajudés a expandir el seu negoci internacionalment. Amb més de 26,1 milions de seguidors a Instagram, el cas d’èxit de Ferragni fa anys que s’estudia a prestigioses universitats com Harvard i compta amb una sèrie d’Amazon Prime en què participa amb la seva família (The Ferragnez). Amb la futura entrada d’un private equity al seu negoci -que opera sota la marca Fenice- posarà la cirereta al seu milionari pastís d’ingressos, que es preveu que arribin a 130 milions d’euros aquest any. Per cada publicació que fa a Instagram, la influencer italiana cobra entre 52.000 i 100.000 euros.

L’aposta de Ferragni pel capital risc no és nova, ja que un ampli ventall de famosos de tot el món s’han llançat a treballar amb aquests inversors per fer créixer les marques. Un clar exemple d’això és el de l’actriu Jessica Alba, que fa anys que fa créixer la seva empresa de cosmètica natural Honest Co juntament amb L Catterton, el fons de capital risc de LVMH. Aquesta firma és coneguda a Espanya per haver invertit en conegudes companyies de moda com El Ganso o Pepe Jeans, així com la cadena d’hamburgueseries Goiko Grill (on va desemborsar 150 milions d’euros en una de les transaccions més importants de la indústria de la restauració a l’estat).

Una altra famosa que fa anys que també rep el suport d’inversors de capital risc és Gwyneth Paltrow. L’actriu guardonada amb l’Óscar ha rebut el suport de fons a la seva companyia Goop, una plataforma de comerç electrònic especialitzada en el benestar, que el 2018 va arribar a estar valorada en més de 200 milions gràcies a l’aportació d’inversors com Lightspeed (que participa a Epic Games, la propietària del conegut videojoc Fornite), Felix Capital (accionista de la firma de moda Farfetch, de Deliveroo o de la famosa empresa de bicicletes estàtiques Peloton) o Greycoft Partners (que ha invertit en el Huffington Post).

«Els contactes han obert les portes de molts famosos al món inversor, no només a nivell de recaptació de fons, sinó a l’hora de captar clients o fer els seus negocis més coneguts. La realitat és que els inversors no només destinen capital a companyies per tenir un famós darrere, sinó perquè veuen un negoci que té èxit i amb possibilitats de creixement, però poden tenir més facilitats a l’hora de tenir el primer contacte amb ells, mentre que de vegades per als empresaris anònims és molt més complicat», expliquen des d’una consultora.

Quan el famós és qui inverteix

D’altra banda, també s’està produint la tendència oposada: cada cop més famosos actuen com a inversors particulars de determinades companyies. En funció dels seus gustos o aficions, de la seva experiència o on han detectat bones dinàmiques de negoci. Actors com Will Smith o Asthon Kutcher; cantants com Bono, el líder d’U2, i Justin Bieber; o esportistes com Serena Williams són alguns dels millors exemples de famosos que aposten pel negoci del capital risc. A Espanya, un dels més actius en inversions és el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué.

El central de l’equip blaugrana compta amb una àmplia trajectòria com a business angel (un inversor que proporciona capital a una empresa emergent a canvi d’una participació accionarial), especialment en negocis relacionats amb el món de l’esport. En aquest sentit, Piqué «ha apadrinat» la firma de futbol Fantasy Sorare juntament amb grans fons de capital risc com Accel Partners o Benchmark a través de la seva societat d’inversió Kosmos. A través d’aquesta plataforma també ha muntat una agència de representació d’esportistes, és propietari del FC Andorra, ha comprat els drets televisius de la lliga francesa a Espanya i ha modernitzat la Copa Davis.

«Cada vegada és més freqüent veure com alts patrimonis especialitzats en un determinat sector, ja sigui per la seva trajectòria professional o per les seves aficions, es llança a invertir de manera directa a empreses. No és senzill i requereix comptar amb un bon equip al darrere, però per a aquests inversors és una de les millors maneres de diversificar el seu patrimoni en indústries que coneixen o en les quals creuen que poden aportar valor i tornar part del que hem rebut», expliquen des d’una firma d’assessorament en aquesta publicació.

Gestora de capital risc

Una altra de les fórmules –i de les més ambicioses– és establint la seva pròpia gestora de capital risc, com ha fet la tennista Serena Williams. A través del seu fons Serena Ventures inverteix els seus recursos en start-ups de diferents sectors. Davant d’això, hi ha el cas de Leonardo Di Caprio, que el setembre de l’any 2020 va adquirir una participació en el fons Struck Capital, que persegueix l’objectiu de convertir Los Angeles en un nou hub d’empreses tecnològiques. De fet, aquest actor s’ha sumat recentment a una de les darreres modes inversores: les SPACs.

Aquesta estratègia d’inversió consisteix a constituir una empresa que surti a borsa a recaptar capital amb l’únic objectiu que després compri o es fusioni amb una altra. En aquesta línia, Di Caprio ha aportat capital per a una fintech anomenada Aspiration juntament amb altres famosos reconeguts mundialment com Orlando Bloom, Cindy Crawford o la multimilionària família Arnault (amos de LVMH), entre d’altres.