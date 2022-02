La bioregió catalana avança a pas ferm. Tant, que el sector crea una empresa a la setmana, que les seves start-ups lliguen rondes d’inversió cada vegada més altes i que l’interès dels inversors internacionals és quatre vegades més gran que abans de la pandèmia. Així ho reflecteix l’informe anual que elaboren les associacions Biocat i CataloniaBio & HealthTech, i aquest any també l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat, Acció, que indica que les companyies que formen part d’aquest teixit van captar 238 milions d’euros l’any passat. Si bé aquesta xifra suposa només un 16% dels diners que van recaptar les start-ups catalanes en general i és només un 5% més gran que la de l’any passat, indica no només que el sector segueix creixent, sinó que consolida el salt que havia fet l’any anterior, quan el volum lligat va créixer el 83%.

Aquesta quantitat mostra així mateix que l’ecosistema de ciències de la vida i la salut de Catalunya (el que es coneix com a bioregió) mou cada cop més diners. Amb les biotecnològiques novament al capdavant, les start-ups del sector van tancar sis acords menys amb el capital risc que un any abans (36 en total), i en canvi van obtenir 47 milions d’euros més, fins a arribar als 187 milions. La resta es va obtenir de subvencions o del crowdequity, entre d’altres eines d’inversió. Una altra prova afegida que cada vegada es tanquen operacions de més volum, és que l’any passat Impress va protagonitzar la ronda més gran registrada en aquest ecosistema (41 milions d’euros), i que el 70% del capital obtingut se’l van repartir nou empreses, amb la pròpia Impress i Corus Dental i Koa Health captant més de la meitat d’aquest pastís. «És evident que nosaltres encara som un sector petit, i les grans operacions tenen un gran impacte a la xifra final», va apuntar en la presentació de l’informe el president de CataloniaBio & HealthTech, Jaume Amat. «Això no ens ha de desdibuixar una mirada més global, de conjunt: cada any augmentem les inversions», va afirmar. Al seu costat, el director general de Biocat, Robert Fabregat, va destacar que, a més, el 83% dels diners obtinguts han arribat a través de rondes amb participació internacional: si el 2019 el volum relacionable amb fons internacionals eren 37 milions, el passat 2021 la xifra va pujar fins a 155 milions. En definitiva, va sintetitzar, «es consolida la bioregió com a pol d’atracció de capital internacional». Auge dels «spin-offs» Tots dos portaveus van destacar que estem en un dels períodes «més prolífics» quant a nombre de spin-offs creades (empreses que surten de centres de recerca o universitats), un indicador que després d’anys a la baixa, es va triplicar el 2020 en relació amb el 2016. Encara que en aquest cas no tenen dades més recents, Amat i Fabregat entenen que és senyal que augmentar les col·laboracions es comença a veure com a «imprescindible». D’acord amb la radiografia presentada aquesta setmana, la bioregió de Catalunya està formada per unes 1.300 empreses sobretot biotecnològiques i farmacèutiques, que facturen més de 21.000 milions d’euros, generen al voltant del 9% del producte interior brut (PIB) de Catalunya i que donen feina a 244.000 persones, el 8% de la població ocupada de la comunitat.