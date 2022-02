L’empresa de carburants Galp ha estat condemnada a pagar una multa de 25.000 euros per obligar les seves treballadores a portar una samarreta com a uniforme de treball que lluïa publicitat a l’altura dels pits. L’empleada havia mostrat la seva incomoditat amb la nova roba de treball, ja que diversos clients li miraven els pits. El sindicat CCOO va interposar una queixa formal i per escrit a l’adreça, que aquesta va ignorar. Finalment la magistrada titular del jutjat número 32 social de Barcelona ha dictaminat a favor de les empleades i en contra de l’empresa, en determinar l’existència d’una infracció greu per discriminació directa per raó de sexe, per la qual haurà d’abonar a la Seguretat Social 25.000 euros.

Els fets es remunten a gener del 2019, quan l’empresa de carburants va fer lliurament als seus empleats d’un nou uniforme de treball, d’ús obligatori i consistent en una samarreta amb estampats d’una nova campanya de publicitat. A l’altura del pit es podia llegir «Evologic», seguit de la frase «Pregunta’m pel carburant més avançat del mercat». Abans els empleats havien de portar un polo ample i ara la norma era aquesta nova samarreta, que no havia estat pactada prèviament amb la representació legal dels treballadors.

La samarreta era per a homes i dones la mateixa, cadascun amb la seva talla. No obstant això, algunes treballadores van mostrar la seva incomoditat amb la nova roba de treball, ja que alguns clients aprofitaven l’excusa publicitària per a mirar-los els pits. La secció sindical de CCOO va traslladar per escrit una queixa formal a l’empresa pel nou uniforme, de la qual la companyia va fer cas omís. Davant aquesta reacció, la central va portar l’episodi als tribunals. Posteriorment en el judici, la firma va al·legar que «molt poques dones havien mostrat disconformitat», segons recull la sentència.

Oferta alternativa

La magistrada encarregada de jutjar el cas ha considerat acreditat que la imposició d’aquest uniforme constituïa una discriminació indirecta per raó de sexe. Ja que «no s’ha tingut en compte la diferent morfologia de la dona a l’hora de decidir on col·locar aquestes lletres o aquesta llegenda» i considera que «l’empresa havia d’haver donat una alternativa general, el que no va fer malgrat tenir constància de les queixes». «I aquesta obligatorietat fa que, al meu parer, hàgim de ser més empàtics i permeables amb la molèstia, malestar, incomoditat o directament el rebuig que una dona expressi per posar-se una peça d’aquest tipus que per descomptat pot provocar que les mirades es dirigeixin cap als seus pits».

A l’hora de fixar la sanció, la jutgessa ha considerat la falta infracció greu i ha optat per l’import intermedi, entre el mínim de 6.251 euros i el màxim de 187.515 euros que marca l’actual ordenament laboral. I per a això va tenir en compte tant el nombre de treballadores afectades (al voltant de cent a la província de Barcelona), així com el volum de facturació de l’empresa actora (124,9 milions d’euros). Perquè va considerar que una sanció de menor import no hagués tingut caràcter dissuasiu donada la magnitud de les vendes anuals de la companyia.