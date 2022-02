Dur cop contra els quatre operadors de telefonia mòbil més grans a Espanya. Dijous, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va imposar una multa de fins a 5,81 milions d’euros a Vodafone, Telefónica, MásMóvil i Orange per incomplir la normativa europea i no protegir de manera adequada les dades personals dels usuaris durant la tramitació de targetes SIM.

El regulador nacional ha establert que Vodafone haurà de pagar 3,94 milions d’euros de sanció, mentre que Telefónica haurà de pagar 900.000 euros; Orange, 770.000; i MásMóvil, 200.000. Això és perquè les quatre «telecos» van violar de forma molt greu el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) en no garantir la confidencialitat ni la integritat de les dades personals dels seus usuaris, la majoria de les quals es van veure afectades daurant l’any 2019.

El cas de Vodafone és encara més greu, ja que les resolucions de l’AEPD estableixen un agreujant per negligència perquè la companyia només va corregir aquesta infracció de les lleis europees quan el regulador els ho va comunicar i no després de tenir-ne constància. Així, Vodafone no hauria actuat malgrat conèixer que les dades dels seus usuaris no havien estat tractades convenientment. «Això ha agreujat el dany als afectats», estableix la resolució emesa per regulador nacional.

Víctimes de ciberatacs

El 2019 van ser diversos els usuaris que van presentar reclamacions contra els quatre operadors i van denunciar que havien estat víctimes d’una suplantació d’identitat. En aquests casos, una tercera persona s’havia fet passar pel titular de la línia per, de forma fraudulenta, fer un duplicat de la targeta SIM del mòbil i així tenir accés a les contrasenyes dels comptes bancaris dels usuaris afectats.

Vodafone ha estat l’única «teleco» que ha reaccionat a la decisió de l’AEPD i, en un comunicat, ha etiquetat la multa de «desproporcionada» i d’«improcedent» en considerar que no és responsable dels delictes bancaris que es van perpetrar contra els usuaris de les seves línies telefòniques, responsabilitzant els sistemes de seguretat d’aquestes entitats del que ha passat.