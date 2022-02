La crisi actual amb Rússia per l’amenaça d’invasió d’Ucraïna ha provocat una preocupació europea pel subministrament de gas. Últimament s’ha parlat de països del Golf o dels Estats Units com a alternativa a Rússia, però sense sortir del Mediterrani, Algèria és una de les principals potències gasístiques del món. Fins a quin punt el gas algerià pot ser una alternativa per al mercat energètic del continent?

Espanya és un dels països europeus que menys depèn dels jaciments russos, ja que Algèria n’és el principal proveïdor. El país magribí, considerat pels experts com un subministrador fiable, també exporta gas a Itàlia a través de diferents gasoductes que creuen el Mediterrani. Segons xifres de l’Eurostat, el 2019 el gas algerià va suposar prop del 7% de les importacions d’aquest hidrocarbur a Europa.

El principal avantatge d’Algèria és alhora el seu inconvenient més gran. El país nord-africà és «molt competitiu en gas per gasoducte cap a Espanya i Itàlia perquè és el gas més barat i més fàcil de transportar», explica Aurèlia Mañé, experta en economia política de l’energia i Algèria de la Universitat de Barcelona. El problema és que el país té menys capacitat d’exportar gas més enllà dels territoris on arriben aquestes canalitzacions.

Instal·lacions obsoletes

Algèria és el cinquè país del món en producció de gas, encara que -segons els analistes- no té infraestructura per distribuir a gran escala el gas natural liquat (GNL), que permet transportar aquest hidrocarbur amb grans vaixells mercants i no dependre de gasoductes. «A Algèria hi ha instal·lacions de gas liquat, però estan una mica obsoletes i requereixen ser modernitzades i ampliades», explica Mañé.

En l’escenari més catastròfic, que Rússia tallés o reduís el subministrament de gas, Espanya seria dels països menys afectats, explica des de París Thierry Bross, especialista en energia i professor al Sciences Po de la capital francesa. Al nord la situació seria més difícil. Explica que els gasoductes que arriben a territori espanyol i italià des d’Algèria tenen poca capacitat per arribar a França i al nord d’Europa.

Aquest expert també descarta que el país magribí pugui subministrar prou gas liquat per compensar un desproveïment al nord d’Europa. «Algèria consumeix molt gas i limita les exportacions a l’exterior, hi ha molt poc gas liquat algerià suplementari que ens pugui ajudar davant d’un possible desproveïment», finalitza.

Mañé també posa el focus en el context internacional del sector energètic: «Penso que s’està produint una reestructuració del mercat del gas, s’està passant d’un mercat que era regional a través de gasoductes a un mercat internacional, més semblant al de la comercialització del petroli, a través de gas liquat», reflexiona l’experta.

«Aquesta situació global se li escapa a Algèria i va més enllà del que el país magribí vulgui», conclou. Actualment, els Estats Units i l’emirat de Qatar s’estan erigint com a alternatives al gas rus i disposen d’infraestructures més modernes per enviar gas al continent europeu.

Si parlem de gas, a Espanya afecta més el conflicte diplomàtic que hi ha entre Algèria i el Marroc que el que passa a l’est del continent. Les autoritats algerianes van tallar durant l’estiu passat les relacions amb el veí marroquí i no van renovar el contracte perquè el gas continués circulant pel gasoducte Magrib-Europa, que connecta els jaciments algerians amb Espanya a través del Marroc.

Alternativament, Algèria s’ha compromès a augmentar la capacitat de l’altre conducte que transporta gas a Espanya directament d’un país a un altre, així com també a compensar els efectes del tall amb gas liquat. Segons Enagás, està previst que aquest hivern, entre els mesos de novembre i març, arribin a les costes espanyoles 136 vaixells, gairebé un 60% més que el mateix període de l’any passat.