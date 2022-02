La crisi d’Ucraïna ha rellançat el paper del gas natural com a arma estratègica. La possibilitat que Rússia decideixi tallar el bombament de gas als països de la Unió Europea (UE) genera una important inquietud. L’empresa estatal russa Gazprom subministra més d’un terç del gas que consumeixen les llars i les indústries de la UE. Una part important del mateix circula per territori ucraïnès.

Els experts sostenen que si es tanca únicament aquest conducte, el cop, tot i ser fort, pot ser superat. Hi ha alternatives de contenció, afirmen. Però cal preveure el pitjor, que el president rus, Vladimir Putin, decideixi tancar totes les claus. Com va dir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Meyer, l’objectiu és aconseguir «un subministrament continu, suficient i oportú des de diverses fonts a tot el món».

La crisi ha potenciat el mercat del gas natural liquat (GNL), que arriba a destinació en grans vaixells mercants. Ofertes no en falten. Des d’octubre, una flota de grans metaners han anat arribat a Europa des dels EUA, cosa que ha convertit el país nord-americà en el proveïdor de GNL més gran de la UE.

Alguns d’aquests mercants tenien com a destinació Àsia, però van corregir el rumb i van acabar atracant a ports europeus. És una ruta més curta i genera més marge de benefici. El subministrament de GNL via marítima, però, representa un gran desafiament logístic. Les xarxes de transport per mar estan al límit després de la paralització i alentiment del comerç mundial per la pandèmia de covid-19.

Brussel·les també ha trucat a la porta de Qatar, país que comparteix amb l’Iran un dels jaciments de gas més grans del món. Fins i tot Austràlia ha ofert el gas a Europa a preus «assequibles». Amb aquest suport, però, no n’hi hauria prou i alguns països europeus seguirien en situació vulnerable, com Alemanya, en procés d’eliminar les plantes nuclears i abocada a cremar menys carbó. Alemanya és el consumidor de gas més gran d’Europa i Rússia li subministra més de la meitat del que consumeix. Potser per això Berlín és un dels socis de la UE que s’ha mostrat menys hostil amb Rússia.

Gran polèmica

Una cosa semblant passa amb Itàlia, un altre dels països vulnerables, tot i que rep gas algerià, però del tot insuficient per cobrir la demanda. En una entrevista telefònica la setmana passada, Putin, que dies abans es va reunir amb un grup d’importants empresaris italians, fet que va generar una gran polèmica, va prometre al primer ministre, Mario Draghi, que no li faltarà gas.

El pas dels mesos fa que el vent bufi a favor dels països europeus. El consum de gas baixa dràsticament a partir de la primavera. En aquesta època de l’any, la demanda baixa fins a un 60% respecte la que existeix al mes de gener. Però cal preparar-se pel que queda d’hivern i el següent, per si les coses s’acaben torçant més del que es desitja.

En aquesta crisi tot pot passar, però els experts creuen poc probable que Putin tanqui l’aixeta del tot, ja que suposaria un cop molt fort per a l’economia de Rússia. El 85% de les exportacions de gas rus van a parar als països de la Unió Europea.