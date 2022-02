Diversos partits han registrat iniciatives al Congrés per garantir l’assistència presencial a la prestació de serveis, tant del sector bancari com de l’Administració, després de l’èxit de la campanya «Soc gran, no idiota», llançada per un jubilat de 78 anys , que recull signatures per exigir sucursals físiques i atenció presencial als bancs.

El PSOE, per exemple, ha registrat una proposició no de llei destinada a aplicar el principi constitucional de no discriminació per raó d’edat al camp digital i aturar l’anomenada bretxa digital. També l’altre partit intregrant del Govern, Unides Podem, ha registrat la seva pròpia proposició no de llei en aquesta matèria, encara que tots dos més enllà de l’administració i estenen aquestes exigències al sector privat, particularment a les empreses de serveis essencials. El PP ha registrat fins a dues iniciatives demanant que es duguin a terme les reformes legislatives necessàries per evitar «l’exclusió financera que plana sobre els espanyols més vulnerables».