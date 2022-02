L’energia nuclear i el gas tindran finalment l’etiqueta verda de la UE. És un error?

Sí, per raons de fons i de forma. El sistema de classificació de les energies de la UE ofereix un senyal als inversors d’on invertir sense risc en solucions que ajudin a descarbonitzar ràpidament sense cap afecció ambiental significativa. Donar el distintiu verd a les nuclears i al gas, que sí que tenen afecció, genera confusió i debilita la potència de les energies que de veritat descarbonitzen molt ràpidament. En el nostre cas, a Espanya ni necessitem ni hi ha cap intenció d’invertir en noves centrals nuclears o de gas.

El Govern farà aquesta qualificació de la UE?

La nostra intenció és ser més exigents a l’hora d’orientar els inversors i les emissions de deute. Passarà una cosa que és probable que també facin altres països i és crear una etiqueta or, sense les nuclears, i una altra plata. A més, farem una valoració jurídica i d’oportunitat per decidir si recorrem a la justícia europea, com ja han anunciat que ho faran Àustria i Luxemburg.

Pot afectar el calendari de tancament de les nuclears a Espanya, previst entre el 2027 i el 2035?

Jo crec que l’horitzó és clar, amb el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima, que haurem de revisar amb la valoració del que ha passat aquests anys. Marcarà quins són els nostres objectius i, si s’escau, potser un increment de l’ambició el 2023. Em sembla que no ens hem de desviar més que a l’alça. És a dir, si podem tancar les nuclears més de pressa, millor. Crec que aquesta crisi actual del preu del gas als mercats internacionals mostra que econòmicament l’única cosa que té sentit és accelerar la transició i poder comptar amb un sistema energètic que no tingui la vulnerabilitat d’una alta dependència de combustibles fòssils en mercats internacionals.

Mercats afectats per les tensions entre Ucraïna i Rússia.

Sí. Encara que Rússia no representi un proveïdor decisiu per al nostre sistema gasista, un preu més alt del gas acabarà contagiant el preu del gas procedent de tercers països. A això cal unir-hi l’alta demanda de països com la Xina i l’Índia. Que creixi l’oferta no és fàcil, per la qual cosa potser el preu segueixi alt i ens acabi afectant.

El proveïment estarà assegurat malgrat el cost més alt?

Evidentment, sempre pot passar un cataclisme. No és que no pugui passar. Però crec que no ens ha de preocupar. No només perquè tinguem una relació excel·lent i unes garanties per part del proveïdor més important, Algèria, la capacitat de la qual s’està incrementant, sinó perquè a més tenim un matalàs de seguretat molt potent amb les regassificadores que hi ha a Europa. Aquestes ens permeten poder atreure el gas natural liquat i que sigui regasificat a Espanya. Sí que hi ha, òbviament, un element que ens preocupa com a Govern, que és com el cost del gas pugui impactar al preu de l’electricitat.

Una llum que ja està disparada. Quan creu que tocarà sostre?

No m’atreveixo a posar una data de fi a l’escalada de la llum. Em preocupa la situació a la frontera d’Ucraïna. A més, la Xina continuarà demanant grans quantitats de gas i veiem moviments als Estats Units per limitar les seves exportacions de gas. I altres proveïdors poden tenir la temptació d’elevar els preus. Em preocupa l’impacte en l’àmbit domèstic a Espanya i continuarem treballant principalment a la part fiscal. No s’ha de prejutjar fins quan. El que cal pensar és si són necessàries més mesures per al consumidor industrial.

Quines serien?.

Podríem cobrir costos fixos del sistema, com ara els càrrecs. Aquests apareixen a la factura de la llum, juntament amb el consum d’energia, la fiscalitat i els peatges. Ja hem rebaixat els càrrecs, però és legítim plantejar-se si cal reduir-los més.

Està descartada la creació de l’empresa pública?.

Avui no s’ha de nacionalitzar ni comprar empreses elèctriques de grans dimensions perquè no hi ha capacitat real. A més, ni tan sols està clar que sigui la millor opció des del punt de vista de despesa pública ni que serveixi per marcar diferències sobre els preus. Una altra cosa és que som conscients que el sistema d’explotació de concessions hidroelèctriques tampoc no té sentit. D’acord amb aquestes concessions, potser es pot fer una bossa d’hidroelectricitat que sigui gestionada públicament. O, si una part s’atorga en concessió, cal fixar bé quines són les condicions. Estem analitzant i assajant diferents opcions.

En quin sentit?

Potser hi ha petits salts hidroelèctrics la concessió dels quals pot atribuir-se a una comarca de municipis petits d’alta muntanya, com si fos una mena d’autoconsum compartit. O si ens interessa mantenir-lo per la seva capacitat d’emmagatzematge, el pot gestionar Red Eléctrica o l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia. També pot passar que en un determinat moment constituïm una petita societat mercantil estatal, que ens permeti jugar amb aquestes explotacions, com ara estan fent algunes confederacions hidrogràfiques. Aquestes es converteixen en gestores en acabar la concessió i això permet, en les condicions de mercat que correspongui, disposar d’una altra via d’ingressos.

El buidatge dels pantans va obligar-la a prendre mesures com reforçar els cabals mínims. Satisfeta amb la seva evolució?

Sí, però paral·lelament a això és obvi que la generació d’energia a partir d’aigua és més gestionable que la que es fa a partir d’altres fonts renovables. La pregunta és com ha fet servir el titular d’aquesta concessió l’element oportunitat; en quin moment va activar les turbines i quan no. Hi ha un indici que a mi em sembla força vergonyós i és la quantitat d’hores en què el preu del mercat majorista l’ha marcat la hidroelèctrica, no el gas. Estan oferint al preu d’oportunitat, que saben que té el gas. És legal, sí, però raonable, no. Em sembla un element, com a mínim, per treure els colors a aquelles empreses que, sent titulars de concessions hidroelèctriques i volent destacar el seu compromís social, no tenen cap vergonya a oferir electricitat al preu més car del mercat.

Té en agenda retallar la retribució a les renovables més antigues i a les plantes de cogeneració i de residus per quadrar els comptes del sistema elèctric amb la sobreretribució que han tingut pels alts preus de l’electricitat?.

Mai no ens hem plantejat la retallada. Creiem que és important mantenir aquesta estabilitat en un sistema enormement complicat que hem heretat del Govern anterior però que ens ha semblat millor mantenir-lo i no alterar-lo perquè les renovables originals, les més antigues, han patit molt al llarg d’aquests anys. Canviar una altra vegada el règim de funcionament genera una gran distorsió i risc d’arbitratge. I l’única qüestió que sí que els hem plantejat diverses vegades és que estan cobrant per sobre de la rendibilitat raonable que tenen garantida i cobrant per avançat. Volem veure fins on podem arribar perquè es produeixi un ajust i que o bé aquesta electricitat surti al preu de la rendibilitat raonable, o bé que no es pagui per endavant com passa avui. No és senzill. Jo diria que en general hi ha bona voluntat, però no és unànime aquesta bona voluntat.

Catalunya és una de les comunitats autònomes més restrictives amb les renovables. El Govern ha anunciat que s’obre a l’eòlica marina i preveu ocupar el 2,5% del territori amb aerogeneradors i plaques solars. Li sembla suficient?.

Crec que una de les nostres obligacions quan estem al Govern és ser responsables respecte les necessitats d’avui i de demà. Som a la dècada en què la nostra obligació és transformar el sistema energètic i la millor solució és la que ofereixen les energies renovables. Catalunya és una zona amb un consum molt alt pel perfil industrial, per la població, etcètera. L’energia produïda més important aquí és la nuclear, procedent de centrals que estan properes a arribar a la fi de la seva vida útil. És una mica il·lusori pensar que les necessitats d’electricitat a Catalunya es puguin satisfer només amb sostres solars. Per això elogio l’eòlica marina. Hem de conciliar al màxim la protecció ambiental amb la importància de no desaprofitar l’oportunitat i perdre un tren tan important com aquest. Crec que del Govern cal esperar una actitud més valenta. Esperem que no se n’adoni gaire tard.