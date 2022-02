El govern espanyol ha proposat als agents socials apujar el salari mínim interprofessional (SMI) 31 euros fins als 996 mensuals, segons expliquen fonts sindicals. El Ministeri de Treball ho ha traslladat a la reunió que ha mantingut aquest dilluns amb sindicats i patronal per abordar l'augment de l'SMI el 2022. Actualment, l'SMI se situa en 965 euros. Els agents socials ho analitzaran i mantindran una nova reunió amb Treball dimecres a la tarda. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha dit que l'objectiu és aprovar l'augment amb «moltíssima promptitud».

Díaz ha defensat en roda de premsa que l'increment de l'SMI és «una eina molt important per als treballadors més vulnerables» i ha explicat que l'augment tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de gener. La ministra de Treball ha afirmat que voldria tenir un SMI de 1.000 euros, però ha subratllat que respecta totes les parts i que s'ha de situar en una posició «d'equilibri» entre sindicats, «que volen més», i la patronal, «que vol menys». Díaz ha assegurat que el govern espanyol té «una veu única sobre aquesta matèria». La proposta d'apujar-lo 31 euros és l'escenari intermedi expressat per la comissió d'experts que va plantejar-ne tres fins al 2023. La proposta més baixa va ser augmentar-lo 24 euros aquest any (fins als 989 euros mensuals) i la més alta era de 40 euros (1.005 euros mensuals). El compromís del govern espanyol és que l'SMI se situï en el 60% del salari mitjà net d'un treballador a temps complet el 2023.

CCOO i UGT reclamen arribar als 1.000

La secretària d'acció sindical i ocupació de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha expressat la reclamació del sindicat de situar l'SMI en 1.000 euros aquest any. Vicente ha explicat que la negociació «no té massa recorregut» i ha anticipat que dimecres es tancarà «amb acord o sense» del diàleg social. La reunió serà a les 17 hores i prèviament els agents socials consultaran els seus òrgans de direcció. Per part de la UGT, el seu secretari general, Pepe Álvarez, ha expressat aquest matí en una entrevista a RNE que el camí que esperava el sindicat era assolir els 1.000 euros.

Últim augment

L'any passat l'SMI no va augmentar fins al setembre i va ser sense acord amb la patronal. El govern espanyol i els sindicats van acordar augmentar-lo 15 euros, fins als 965, també un valor central de la forquilla que va proposar la Comissió Assessora per a l'Anàlisi de l'SMI.