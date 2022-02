La Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols impulsen un pla pilot de formació que estimuli els oficis industrials de sectors clau en el Baix Empordà. El conveni entre els tres organismes és un dels acords de la taula de reactivació social i econòmica que s'ha impulsat arran de la pandèmia. L'objectiu d'aquest projecte és identificar perfils professionals i fer una formació atractiva per tal que persones que estan a l'atur s'especialitzin en àmbits estratègics per la comarca. A més, també es busca la complicitat de les empreses per garantir-ne la inserció laboral. De moment, quinze persones rebran la formació necessària per professionalitzar-se en el sector nàutic.

Es tracta d'un pla per veure quin tipus de perfils professionals fan més falta a la comarca i dissenyar una formació atractiva perquè les persones s'hi apuntin i es professionalitzin en determinats àmbits industrials. A més, el projecte també treballa amb la incorporació de les empreses, per tal que donin facilitats a les persones que s'han format poder accedir al món laboral. La primera formació del projecte ja ha començat. El 31 de gener es va fer la primera sessió formativa d'un curs pràctic de reparació i manteniment d'embarcacions. De moment ja hi ha quinze persones apuntades. Les classes més teòriques del curs es fan a les instal·lacions de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i la part pràctica, a l'empresa Nautinox. Les quinze persones que s'hi han apuntat rebran 230 hores de formació i a partir d'aquí tindran un coneixement bàsic de manteniment de les embarcacions i tasques de marineria, així com operacions auxiliars de soldadura i fusteria relacionades amb la nàutica. La finalitat d’aquesta formació, cofinançada per la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal del Baix Empordà, és oferir a l’alumnat l’oportunitat de conèixer el sector nàutic a través de la pràctica, i de cobrir les necessitats de professionals detectades en l’àmbit de la nàutica i la soldadura.