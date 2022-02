La cooperativa de treball associat La Qperativa ha obert un local al centre de Ripoll per acompanyar i potenciar el creixement de microempreses. Divendres es va inaugurar el local que ja acull la nova llibreria La Lluerna, impulsada per la cooperativa Mas la Sala de Sant Pau de Segúries, a més d’un gran espai gastronòmic on es promocionaran les elaboracions de petites productores del territori, i espais de treball compartit. La intenció de la Qperativa és incorporar nous espais ben aviat.

Paral·lelament a l’activitat econòmica que generaran les diverses microempreses, l’espai també acollirà activitat cultural. L’exposició «Art sostenible per al benestar del planeta», de l’artista Renart va presentar-se dissabte mateix, i el mateix dia Arnau Montserrat va presentar el llibre «Nos sobran las ideas», mentre que aquesta setmana s’hi podrà visitar l’exposició «Catalunya, Terra Cooperativa», i una mostra d’Invisibles, cedida pel Museu Etnogràfic de Ripoll. A més dissabte entrant s’hi farà un concert de RET.

Eva Ferré, una de les impulsores de la Qperativa, afirma que aquests projectes «són més eficients que no una empresa convencional, tant a escala fiscal, com organitzatiu, com de despeses, ja que les del local són compartides». La Qperativa és un grup de professionals de diferents àmbits amb l’objectiu de difondre la microempresa catalana, que en els últims tres anys ha ajudat a crear 23 cooperatives d’economia social i solidària, sobretot al territori on no es disposa de serveis que, en canvi, sí que es poden trobar en una gran ciutat.

L’espai on s’ha instal·lat la Qperativa és en un dels racons més emblemàtics del barri vell de Ripoll. En una casa ubicada a la plaça Gran entre la modernista casa Alòs i la noucentista casa Soldevila-Bussanya, ha recuperat uns baixos de 380 metres quadrats que en les últimes dècades havia acollit una entitat bancària, i més tard per un restaurant xinès amb el recorrent nom de Gran Muralla que malgrat mantenir una baixa activitat va estar obert durant anys, generant la inquietud dels vilatans. Als darrers anys el local va estar tancat tot i estar situat al rovell de l’ou del poble, i tenir vistes privilegiades sobre el riu Freser. La instal·lació de la Qperativa ha suposat una forta inversió per condicionar el local durant dos anys, i que s’han afrontat gràcies a una subvenció Leader i a les aportacions de la iniciativa privada i dels mateixos propietaris de l’immoble.