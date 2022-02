El mercat laboral català viurà un 2022 de rècord d’ocupació, però també d’acomiadaments col·lectius. Així ho perfilen les previsions d’evolució de l’ocupació publicades ahir per la patronal Foment del Treball, que anticipen que durant els dos pròxims exercicis es crearan 1 milió de llocs de treball, però també que es batran els registres d’eros d’aquest any passat, que ja ha sigut el pitjor quant a eros des del 2012. L’entitat presidia per Josep Sánchez Llibre també va sortir a replicar el discurs sostingut des del Govern que la reforma laboral ja s’està notant a l’estadística atès el rècord del gener en contractacions indefinides i considera que això no és fruit de la norma, sinó de l’escassetat de determinats perfils, que obliga les companyies a oferir millors condicions.

¿Com és possible que la patronal anticipi un any de bonança per a la creació d’ocupació, però alhora rècord quant a acomiadaments col·lectius? Això és fruit, segons han argumentat, que hi ha una disfunció entre el que les empreses tenen en plantilla i el que necessiten. Actualment, la població ocupada a Catalunya està en 3,4 milions.