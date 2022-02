La Simon Academy ja s’ha posat en marxa. Ahir, els tretze primers alumnes, que van passar un procés de selecció, van començar el primer curs. La formació consta de dos mòduls: Operacions auxiliars d’operació mecànica i Muntatge i posada en marxa de béns d’equip i maquinària industrial. En finalitzar la formació, els participants obtindran un certificat de professionalitat oficial amb validesa a tot l’estat, en aquest cas, en l’àrea del metall.

La docència s’imparteix a les instal·lacions homologades de Simon a Olot. La multinacional garrotxina és l’organitzadora del curs, que és gratuït i té una durada de tres mesos, amb un total de 440 hores lectives. Al mes de desembre es va presentar el projecte a l’ajuntament d’Olot, i dos mesos després ja és una realitat.

La Simon Academy va néixer amb la missió de donar resposta a les necessitats reals de contractació de la indústria, que cada cop demana perfils més especialitzats i tècnics, i, per tant, crear ocupació de valor a la zona, tal com informa en un comunicat l’empresa: «Actualment, són més les empreses que com Simon s’interessen per la possibilitat de realitzar algun tipus de formació, com són els certificats de professionalitat, amb la finalitat que les persones treballadores obtinguin els coneixements, les habilitats i les aptituds necessàries per a desenvolupar una activitat professional d’acord amb les exigències del mercat laboral present, cada vegada més especialitzat i tècnic», expliquen els responsables.

A més, l’objectiu del programa és atreure talent i potenciar el desenvolupament professional dels participants. En el mateix comunicat, la companyia afirma que vol estar a «l’avantguarda dels processos productius i marcar un referent del teixit industrial des de la Garrotxa» i espera amb l’acadèmia de formació assolir el propòsit.

En aquesta línia, Simon va invertir 15 milions d’euros el 2021 en la seva històrica fàbrica d’Olot per millorar-la en l’àmbit tecnològic. La fàbrica a la capital de la Garrotxa és la referent i prova pilot de la companyia, que està present a quinze països amb quatre mil treballadors i que preveia tenir un volum de facturació de 295 milions d’euros el 2021.