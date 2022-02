Nou toc d’atenció públic de Nadia Calviño als bancs. La vicepresidenta econòmica va advertir a les entitats financeres que el Govern vol «mesures efectives, no maquillatges, no aparences» en el pla que preparen, a instàncies de l’Executiu, per a millorar el servei que presten a la tercera edat. «Les persones grans, fins i tot en l’àmbit urbà, no estan tenint el servei que mereixen», va criticar a les portes del seu ministeri en presència de Carlos San Juan, el metge jubilat de 78 anys que ha posat el problema en l’agenda política en recollir més de 600.000 signatures de suport a la seva campanya «Soc vell, no idiota» a la plataforma change.org.

San Juan va acudir a la seu d’Economia a reunir-se amb el secretari d’Estat del Tresor, Carlos Cuerpo, i a la sortida estava fent declaracions als mitjans quan se li va acostar Calviño, que acabava d’arribar procedent del Consell de Ministres. «Confio que els bancs siguin conscients, jo crec que ho són, que han de venir amb mesures eficaces, perquè al final aquella entitat que doni un bon tracte als majors té un plus reputacional. Tenen tot l’interès a posar mesures eficaces a curt termini i després ja podem passar a mesures eficaces a llarg termini», els va instar la ministra. Calviño va convocar el passat 20 de gener d’urgència als responsables de les tres patronals bancàries (AEB, CECA i UNACC) i els va donar un mes de termini per desplegar noves mesures per a millorar el servei a les persones grans. «Espero que d’aquí a final de mes puguem tenir un pla de mesures eficaces que es posin en marxa immediatament i que donin resposta a aquesta situació, que a més no és una qüestió de les persones grans, és de la nostra societat, perquè quina societat seríem si no cuidéssim els nostres vells», va insistir ahir la vicepresidenta. Esborranys i dificultats Les patronals han preparat esborranys d’aquestes mesures amb els seus associats i després les han posat en comú entre elles per a mirar d’arribar a un acord. Al mateix temps, estan mantenint reunions setmanals amb el Tresor (la pròxima prevista per a avui). S’estan enfrontant a dues dificultats. La primera és que acordar polítiques comercials comunes podria anar contra la normativa de competència i ser perseguida per la CNMC, amb el que podrien acabar anunciant unes línies generals d’actuació que després cada entitat aplicaria a la seva manera. La segona radica en el fet que cada banc té un percentatge diferent de clients grans i serveis més o menys especialitzats per a atendre’ls, la qual cosa dificulta acordar propostes conjuntes a causa de la disparitat dels interessos en joc. Algunes entitats sostenen que s’està intentant arribar a un acord aquesta mateixa setmana, però altres consideren que és molt difícil que es produeixi i el jutgen més probable per a la que ve. Alts directius de les tres patronals, en qualsevol cas, tenien previst reunir-se ahir a la tarda amb Carlos San Juan, que també va mantenir fa uns dies una conversa telefònica amb el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos.