El comitè executiu de la CEOE es va reunir ahir al migdia per a analitzar la proposta remesa des del Ministeri de Treball per a apujar el salari mínim interprofessional a 1.000 euros bruts (en 14 pagues). La cúpula de la gran patronal va votar de manera unànime en contra de l’oferta per considerar-la nociva per als seus interessos i anticipa un segon «no» dels empresaris a incrementar el sou mínim en els termes proposats pel Govern, segons va fer públic la patronal en un comunicat. Ja l’any passat els patrons es van oposar a la pujada de 15 euros -de 950 euros a 965 euros- i ratifiquen ara el seu «no» a pujar-lo 35 euros aquest any -de 965 a 1.000 euros-. Excepte sorpresa d’última hora, els negociadors de la CEOE traslladaran formalment al Govern el seu rebuig en la reunió prevista per a avui, on el Ministeri de Treball haurà de tancar la pujada del SMI només amb l’acord de les centrals. Des de l’Executiu es debaten entre aprovar la pujada del SMI en el Consell de Ministres del dimarts 15 de febrer o en el del 22 de febrer.

«La proposta del Govern és inassumible per a sectors especialment vulnerables com l’agrícola i aquells intensius en mà d’obra (neteja, hostaleria, etc.), que porten anys suportant sobrecostos de tota mena», va justificar la CEOE en el seu comunicat. Ja va avançar el president de la CEOE, Antonio Garamendi, que veia «complicat» arribar als mil euros.