Corpfin ha contractat la financera Altamar per desprendre’s de la cadena d’acadèmies d’anglès Kids&Us, que valora en uns 200 milions d’euros, avança ‘CincoDías’.

La companyia compta amb més de 400 centres distribuïts a Espanya, als que acudeixen més de 135.000 alumnes. També està present a Itàlia, França, Bèlgica, Japó, Marroc, República Txeca, Andorra i Mèxic, on té 70 establiments. Dels 31 milions d’euros d’ingressos que va registrar el 2020, segons els seus comptes anuals, el 86% pertanyen al mercat nacional, per un 14% del segment internacional.

Corpfin va adquirir una participació majoritària d’aquesta companyia, amb seu a Manresa, el 2017. Actualment controla el 49% de la companyia. Els fundadors, l’economista Quim Serracanta i la filòloga Natàlia Perarnau, en tenen un 30%, i el fons Access reté un 10% addicional.

La companyia, líder a Espanya en l’ensenyament d’anglès, destaca el seu potencial de creixement en l’aprenentatge d’infants de fins a tres anys. Cinc anys després de la inversió per part de Corpfin, tant el fons espanyol com la resta dels accionistes sondegen la venda de la companyia, si bé plantegen quedar-s’hi com a accionistes minoritaris.