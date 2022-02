Haribo ampliarà el seu centre productiu de Cornellà de Terri. La multinacional de llaminadures d’origen alemany i l’Ajuntament del municipi es troben tot just en la primera etapa del projecte, la fase de redacció. Tot i això, des del Consistori no volen detallar possibles terminis d’execució, ja que esgrimeixen que els processos urbanístics poden ser «llargs, requereixen estudis tècnics i no hi pot haver errors en un projecte d’aquestes característiques». L’ampliació es faria en uns terrenys adjacents a l’actual nau de l’empresa, al polígon industrial de Pont-Xetmar, també a Cornellà de Terri; aquest solar ja és propietat de la multinacional, que ha confirmat les converses amb l’Ajuntament per a l’ampliació: «Haribo està examinant opcions per ampliar les capacitats en el context de la nostra estratègia de creixement i, per això, estem en converses amb les autoritats responsables». En el mateix comunicat, fonts de l’empresa apunten que «la fàbrica de Cornellà de Terri té un paper important dins la xarxa de producció europea».

Ni l’Ajuntament ni l’empresa han volgut precisar quina serà la inversió, ni en què consistirà exactament l’ampliació, ni quants nous llocs de treball es crearan, encara que el Consistori assegura que n’hi ha haurà, a més d’agrair la confiança que fa Haribo al municpi: «Esperem poder-hi continuar col·laborant». Entre 2016 i el 2020, Haribo Espanya va tenir facturacions que oscil·laven entre els 130 i 140 milions d’euros. Actualment, la fàbrica de Cornellà, amb una plantilla de 800 persones, és la seu productiva a Espanya, amb una producció anual de 55.000 tones, la majoria de les quals s’exporten a altres mercats europeus. Des de la seva instal·lació el 1995, l’empresa (fundada a Alemanya el 1920) no ha parat de créixer. L’última ampliació va ser l’any 2016, quan s’hi va incorporar una nova línia de producció de pasta de caramel.