La marca Glovo continuarà associada aquest 2022 a les polèmiques laborals i la nova propietat –Delivery Hero- haurà de gestionar casos pendents que l’empresa de les motxilles grogues té amb la Inspecció de Treball. La «policia laboral» estreny el setge sobre el model de repartidors autònoms que Glovo ha vingut mantenint durant els últims anys, prèvia entrada en vigor de la «llei rider». Milers de repartidors han estat i estan sent citats durant les últimes setmanes en la direcció provincial de la Inspecció de Treball de Barcelona per a una macro causa per presumpte ús de falsos autònoms, la xifra final dels quals, segons expliquen fonts sindicals consultades, podria ascendir a 8.600 riders. És l’operació més gran contra el model laboral de Glovo en tota la seva història.

L’empresa, a preguntes d’El Periódico, del mateix grup que el Diari de Girona, no ha fet declaracions.