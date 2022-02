La irrupció de la pandèmia de coronavirus fa dos anys ha posat en escac molts sectors industrials europeus que s’han vist obligats a paralitzar la seva producció a causa de la falta d’un component tan clau en la fabricació dels dispositius digitals com són els semiconductors, utilitzats en tota mena d’aparells electrònics. Per evitar que aquesta dependència torni a passar factura en el futur i paralitzi sectors tan estratègics al Vell continent com la indústria automobilística, la Comissió Europea va aprovar ahir una proposta legislativa que inclou mesures per garantir la seguretat del subministrament, la resiliència i el lideratge tecnològic amb un objectiu central: multiplicar la producció europea i que el 20% dels xips de tot el món es fabriquin a la UE el 2030.

Actualment, menys del 10% dels semiconductors que es produeixen a nivell mundial es fabriquen a la Unió Europea.