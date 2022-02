UGT denuncia l'acomiadament de dues treballadores de l'empresa Tradeinn, amb seu a Celrà (Gironès), que estaven de baixa per covid-19, com a «represàlia» per presentar candidatura pel sindicat. Des d'UGT asseguren que l'empresa actua de forma «paternalista» i «clientelar» amb els seus treballadors amb pràctiques «més pròpies del segle XIX» i a «toc de talonari» i que aquesta no és la primera vegada que es produeix una situació d'aquestes característiques. El secretari general de FesMC del sindicat a comarques gironines, Joan Muntana, ha explicat que fa cinc anys van fer fora diversos treballadors que s'hi volien presentar.

David Martín, CEO de la companyia gironina dedicada a la venda online, nega les acusacions de la UGT: "Els acomiadaments no tenen res a veure amb el fet que formin part d'un sindicat o que s'hagin presentat a les eleccions sindicals, sinó a la seva forma de treballar, al mal comportament i al baix rendiment". Segons Martín, "a Tradeinn ens centrem a tenir un bon equip, que és el que ens permet tenir bons resultats. És difícil gestionar una empresa que està creixent si dins l'equip hi ha pomes podrides. Per això, sempre que n'indentifiquem, els treiem de l'equip".

UGT va explicar que Tradeinn ha acomiadat dues treballadores, que estaven a l'empresa des del 2019, per presentar-se com a candidates al comitè. El sindicat, que ha posat el cas en mans de Treball i que ha denunciat els acomiadaments, ha detallat que es dona la situació, a més, que totes dues estaven de baixa per la covid-19 quan les van fer fora via 'burofax' i que, tot i que l'empresa va al·legar baix rendiment, «en realitat els han pagat un acomiadament improcedent». Tant UGT com les dues empleades, Vanesa Puebla i Carla Alexandra Paredes, però, creuen que les van fer fora per haver-se presentat pel sindicat i reclamen a l'empresa que «deixi d'aplicar aquesta política». En aquest sentit, el secretari general a Girona, Maxi Rica, ha recordat que en l'últim any Tradeinn ha experimentat un creixement del 30% -amb una facturació de 378 milions d'euros- però «sembla que genera creixement per uns pocs i empobriment per a la resta».

A més, els acusen de pràctiques «paternalistes» en les relacions laborals. «Si els treballadors no estan d'acord amb les mesures, queden assenyalats i acaben sortint de l'empresa», ha assegurat. «Estan acostumats al fet que a cop de talonari poden fer el que volen», ha afegit. Rica també ha insistit que no es tracta d'una «guerra» entre sindicats. I és que els actuals integrants del comitè -que fa més d'un any que té el mandat caducat- són encarregats i estan sota les sigles de CCOO. «Es tracta de vulneració de drets fonamentals», detalla. Per això, han demanat a Inspecció de Treball que tuteli el procés d'eleccions –que hauria de començar el 8 d'abril- i reclamaran per la via judicial la nul·litat dels acomiadaments, amb la consegüent reincorporació de les dues treballadores acomiadades.

Tradeinn, amb seu a Celrà, és l'empresa gironina de comerç electrònic més gran.Distribueix productes en 16 portals diferents, en funció de cada pràctica esportiva, i compta amb milions de clients d'arreu del món. Actualment, té més d'1,3 milions d'articles a la venda de milers de marques esportives diferents.El 80% de les vendes que té l'empresa son de l'exterior.