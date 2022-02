El president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, s'ha mostrat rotund en el seu convenciment que els fons Next Generation s'utilitzaran correctament. “Aquest és un projecte de país que requereix d'aliances entre el sector públic i el privat i la intervenció de tots els agents econòmics i socials per assegurar el seu èxit”, ha assegurat Bonet durant la seva intervenció aquest matí en Nueva Economía Fòrum.

El president de Cambra d'Espanya també ha assenyalat l'oportunitat històrica per “fer un nou salt de modernitat i progrés en benefici de tota la societat” que representen els Fons Next Generation EU, així com “la necessitat de negociació i consens en qüestions d'Estat”, de cara a les “importants reformes estructurals compromeses amb la Comissió Europea”.

Per a Bonet, “Espanya és un país de pimes” i “l'èxit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència es mesurarà en bona part per la seva capacitat transformadora de les pimes”. Segons el president de Cambra d'Espanya, aquesta transformació té la “meta d'aconseguir un creixement econòmic més sòlid, sostenible i inclusiu” i és un canvi estructural d'enorme calat que “reforçarà el teixit empresarial i contribuirà al creixement econòmic i la creació de més i millor ocupació”.

En aquest sentit, el president de Cambra d'Espanya, ha recordat la labor fonamental de la xarxa de Cambres, durant la pandèmia i de cara a la recuperació econòmica. “El sistema cameral és especialment idoni per donar suport al desenvolupament de les nostres grans empreses i, sobretot, contribuir a la transformació de les pimes. En aquest aspecte, la nostra missió pot resumir-se en les tres ‘a’: aglutinar, ajudar i acompanyar, a les quals s'ha d'afegir una quarta ‘a’: aliances”, ha destacat.

Bonet ha recordat les previsions favorables de la Cambra d'Espanya per al creixement de l'economia espanyola: un 5,5% el 2022 i la creació de 870.000 llocs de treball. Però també ha advertit que, perquè aquest creixement es consolidi, cal ser “extremadament prudents amb les mesures de política econòmica que han d'anar dirigides a l'estímul i suport de l'activitat productiva, de les empreses i els autònoms que són –ho han demostrat- autèntics herois socials”. Al mateix temps assenyalava el turisme com un “element decisiu perquè l'activitat econòmica aconsegueixi els nivells previs a la pandèmia”. “Espanya és una potència mundial imbatible i la seva reactivació serà l'empenta definitiva a la reactivació del conjunt de l'economia, donat l'efecte tractor que el sector turístic exerceix sobre altres activitats productives de gran pes en el nostre PIB”.

El president de Cambra d'Espanya també s'ha mostrat convençut que la internacionalització serà, igual que en anteriors crisis, una palanca fonamental per a la recuperació: “la innovació, la marca, la creació de xarxes comercials i el posicionament en els mercats són elements essencials per consolidar la presència exterior del sector productiu espanyol”. En aquest sentit, ha volgut agrair “l'excel·lent labor que Sa Majestat el Rei realitza, a favor de les empreses espanyoles. És, sense cap dubte, el nostre millor ambaixador, una figura respectada i admirada que treballa per l'interès general de les empreses i contribueix de manera decisiva a reforçar la imatge d'Espanya en el món”, concloïa.