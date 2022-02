El Govern espanyol té via lliure de la Comissió Europea per utilitzar 30 milions d’euros del programa de fons Next Generation EU per eliminar les barreres a la interoperabilitat en el transport ferroviari de mercaderies. Segons l’anàlisi de Brussel·les, l’esquema proposat per Espanya és «necessari i proporcionat», permetrà millorar la interoperabilitat i promourà l’ús d’aquest mitjà de transport, menys contaminant que el transport per carretera, cosa que permetrà al seu torn reduir la congestió viària i beneficiar el medi ambient i la mobilitat.

El pla, que té per objectiu promoure el canvi modal del transport de mercaderies de la carretera al ferrocarril, es costejarà a través de subvencions directes per finançar la millora dels equips de bord del Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari (ERTMS). Les ajudes també serviran per finançar la interoperabilitat ferroviària.