Milers de clients de Telefónica arreu d’Espanya van patir des d’ahir a les 11 del matí una avaria que els fa impossible fer o rebre trucades amb el mòbil. Tot i que encara no existeix una explicació oficial del que ha passat, la incidència es va originar a la xarxa 4G de Movistar i va afectar sobretot els abonats corporatius. Els serveis de dades en aplicacions com ara WhatsApp i Gmail funcionaven correctament.

La web Downdetector va registrar la incidència a partir de les 10.50 hores a través de notificacions dels usuaris en comparació amb el volum típic de notificacions per hora del dia i poc després els usuaris van fer el mateixen el compte de Twitter de la companyia en la qual els clients es van queixar de problemes amb els seus telèfons.

Entre les problemàtiques més repetides destaquen entre les fallades més habituals la recepció de trucades en les quals no s’escolta la veu o la repetició de trucades fetes prèviament sense ser possible la comunicació entre tots dos interlocutors.

Pel que fa el servei a mòbils particulars i la fibra i la resta de serveis van funcionar amb normalitat.

Des de la companyia es va comunicar que es feia tot el possible per resoldre la incidència i els problemes dels clients corporatius el més aviat possible, tot i que no asseguraven quant de temps tardarien en solucionar-ho.