UGT va denunciar l’acomiadament de dues treballadores de l’empresa Tradeinn, amb seu a Celrà, que estaven de baixa per covid-19, com a «represàlia» per presentar candidatura pel sindicat. Des d’UGT van assegurar que l’empresa actua de forma «paternalista» i «clientelar» amb els seus treballadors amb pràctiques «més pròpies del segle XIX» i que aquesta no és la primera vegada que es produeix una situació d’aquestes característiques, ja que fa cinc anys van fer fora treballadors pel mateix motiu, segons el secretari general de FesMC del sindicat a Girona, Joan Muntada.

David Martín, CEO de l’empresa de venda online, va negar les acusacions: «Els acomiadaments no tenen res a veure amb el fet que formin part d’un sindicat o que s’hagin presentat a les eleccions sindicals, sinó a la seva forma de treballar, al mal comportament i al baix rendiment.