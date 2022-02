Espanya ha autoritzat el 91% dels fons europeus previstos per a 2021 (uns 24.000 milions), ha compromès partides pel 87% d’ells i establert obligacions pel 83%, mentre que els pagaments realitzats han estat del 45%, segons les xifres de finals d’any revelades ahir per la vicepresidenta econòmica del Govern, Nadia Calviño. «Són xifres rellevants tenint en compte que el Pla de Recuperació es va aprovar el 13 de juliol de l’any passat, però en tot cas els romanents es transferiran als pressupostos de finals de 2022», va afegir la ministra en una compareixença en la Comissió Mixta per a la Unió Europea per a explicar com avança l’execució d’aquests fons.

Calviño va destacar que Espanya se situa «al capdavant del pla de recuperació» de la Unió Europea en ser, segons ella, «l’únic país que ha rebut el primer desemborsament» (de 10.246 milions d’euros) i amb la previsió de rebre altres dos desemborsaments durant aquest any (de 12.000 milions i 6.000 milions), quan la vicepresidenta augura que «s’aconseguirà la velocitat de creuer». En concret, d’aquest segon desemborsament, segons Calviño, Espanya ha complert ja amb la majoria de les 40 fites (30 reformes i 10 inversions) i objectius fixats amb mesures com la llei «rider» o la primera part de la reforma de les pensions i la reforma laboral, així com el full de ruta de l’eòlica marina o de l’autoconsum, a l’espera de la signatura de convenis dels plans complementaris de ciència en 2022 i la tramitació parlamentària per a l’aprovació definitiva de l’impost sobre plàstic no reutilitzables. Durant aquest 2022, a més, el Govern presentarà una addenda «per detallar la segona fase desplegui del pla en el període 2023-2026 i també mobilitzar els préstecs». «Estem identificant les àrees prioritàries i llançarem un procés de consulta (amb grups polítics, agents socials i comunitats autònomes) per a identificar quins són els programes que han de ser reemborsats i com articular de la forma més eficient la canalització d’aquests fons addicionals», va afegir Calviño. El Mecanisme de Recuperació i Resiliència preveu el repartiment de 70.000 milions d’euros a fons perdut per a Espanya (els que s’estan repartint actualment), així com altres 70.000 milions en forma de préstecs reemborsables. La vicepresidenta va reiterar que fins avui s’han assignat més de 11.000 milions d’euros a les comunitats autònomes per a gestionar projectes d’inversió en els seus respectius territoris.