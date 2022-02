Els salaris pactats en conveni per patronal i sindicats comencen el 2022 amb un increment mitjà del 2%, 0,5 punts per sobre de la dada de desembre, però quatre punts per sota de la inflació registrada al gener (que va ser del 6%, segons l’INE).

També per sota de l’augment del salari mínim pactat entre el Govern i els sindicats per a aquest 2022, que pujarà el 3,6%, fins als 1.000 euros. Així ho constaten les dades publicades aquest dijous pel Ministeri de Treball, que ha registrat un total de 1.554 convenis col·lectius que donen cobertura a 4,1 milions d’assalariats. La negociació col·lectiva arrenca així l’exercici de la mateixa manera que va acabar el passat: castigant la butxaca dels treballadors davant l’espiral inflacionista. L’any passat l’increment mitjà de salaris pactats per conveni va tancar amb una alça del 1,5%, la meitat que la inflació mitjana de l’any, que va ser del 3,1%.