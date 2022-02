Louis Vuitton ha promès a la plantilla que té a Catalunya un increment del 5% del sou a les portes de la vaga de la marroquinera, que se celebrarà el 16 de febrer a Catalunya, segons han confirmat fonts sindicals a l'ACN. En un comunicat, UGT i CCOO han dit que aquest l'anunci és "una clara estratègia per desactivar la convocatòria" i un "atac directe" a l'aturada. Els sindicats han remarcat que la convocatòria de vaga no es deu a motius salarials sinó per la necessitat de modernitzar i adequar les categories professionals, que no es toquen des dels anys 80. "No pots compensar una mala classificació professional amb diners. Tenim una classificació del segle passat", ha indicat una font sindical a l'ACN.

L'increment es desglossa en un augment del 2,5% del sou del 2021, més un 2,5% addicional per l'augment de l'IPC que es cobrarà a les nòmines del 2022, i una paga en funció dels objectius que pot arribar al 2%. Louis Vuitton és l'empresa més important del sector de la marroquineria a Catalunya, amb 1.800 treballadors repartits als centres de Barberà del Vallès, Santa Perpètua i Girona, segons dades sindicals. A la taula de negociació del conveni també s'hi asseuen representants empresarials de Loewe i de tallers artesanals més petits. En total, 2.500 treballadors s'acullen al conveni sectorial a Catalunya i estan cridats a participar en la vaga per adequar les classificacions professionals i "posar fi a les discriminacions actuals i establir una retribució justa i d'acord amb la feina" que es fa. Aquest sistema de categories s'havia de modificar en una comissió de treball que va sorgir arran de la negociació de l'últim conveni de la marroquineria. Davant la falta d'avenços, els sindicats van decidir plantar-se i convocar una vaga pel 16 de febrer. En un comunicat, CCOO i UGT lamenten l'actitud de la patronal en les converses "davant la greu situació que es viu als centres de treball, on hi ha moltes persones, en la seva gran majoria dones, que estan adscrites a una categoria professional més baixa de la que els correspondria".