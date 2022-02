El PGA Catalunya Golf and Wellness de Caldes de Malavella (Selva) deixa enrere l'impacte de la pandèmia i tanca un any rècord. Segons subratllen els seus promotors, el complex ha superat «totes les expectatives» pel que fa a venda d'immobles, ocupació hotelera i activitat al camp de golf. Durant el 2021, s'han venut 70 xalets per valor de 69,3 milions d'euros, l'hotel ha tingut un 14% més de reserves de les previstes i el golf ha registrat «una ràpida recuperació», que s'ha intensificat durant octubre i novembre. Ara, el PGA encara el 2022 anunciant 11 milions d'euros d'inversió. El gran gruix serà per construir el nou llac artificial amb un espai d'oci i restauració, però també reformaran part de l'hotel per fer-hi suites més grans.

Segons subratllen els gestors del PGA Catalunya, el complex ha tancat un «dels millors exercicis». No tan sols s'han recuperat les xifres del 2019, que la pandèmia va estroncar, sinó que també s'ha superat les previsions marcades pel 2021 «en totes les àrees». En el camp immobiliari, el PGA ha venut setanta cases per valor de 69,3 milions d'euros, «una de les xifres més altes assolides durant la trajectòria del complex». La propietat destaca que, fins ara, ja han venut el 86% dels habitatges disponibles, i que d'aquí a poc, el sector residencial creixerà amb una nova àrea. És la que es coneixerà amb el nom d'El Bosc, on hi haurà 30 apartaments i nou xalets de luxe (valorats en 22,5 i en 16 milions d'euros). La primera fase de construcció d'aquest sector va començar l'últim trimestre de l'any passat i s'acabarà a finals del 2022. La segona, s'engegarà abans d'aquest mes de març.

Un 14% d'ocupació a l'hotel

En paral·lel, el complex de Caldes de Malavella també tanca un bon 2021 en ocupació hotelera i activitat al camp de golf. L'Hotel Camiral ha superat en un 14% les previsions de reserves que s'havien fet. Sobretot, durant els mesos de juliol, octubre i novembre, quan ha «sobrepassat» l'ocupació prepandèmia. I pel que fa al camp de golf, els gestors del PGA subratllen que també ha tingut «una ràpida recuperació». En especial, durant l'octubre i novembre (quan també ha incrementat les xifres del 2019 i ha superat previsions). Segons subratllen des del complex, durant l'any passat s'ha notat «un increment rellevant» de clients procedents de França i la resta de l'estat espanyol, «però també de Suïssa, Alemanya i Irlanda». L'any passat, a més, el PGA va sumar a la seva oferta el Wellness Centre (un espai dedicat al benestar que es complementa amb una oferta gastronòmica basada en la cuina mediterrània i els ingredients de temporada).

11 milions d'euros al 2022

El CEO del complex, David Plana, admet que no s'esperaven tancar el 2021 «amb unes xifres tan bones». «Hem sobrepassat fins i tot les previsions més optimistes», subratlla. I per a aquest 2022, el directiu ja avança que l'objectiu és marcar «una nova fita» per al PGA i «consolidar-lo com a destí de benestar integral únic a Europa». Coincidint amb el balanç del 2021, i dins el pla d'expansió que va engegar el complex ara fa uns anys, el PGA Catalunya ha anunciat que aquest 2022 invertirà 11 milions d'euros. El gran gruix d'aquesta quantitat -en concret, 8 milions d'euros- es destinaran al nou llac artificial, on es podran fer activitats i esports aquàtics sense motor, i que es complementarà amb un complex d'oci i restauració (un 'lake club'). El llac tindrà una extensió inicial de 30.000 metres quadrats, i s'acompanyarà d'un bar-restaurant amb terrassa, piscina de 600 metres quadrats i una zona per prendre el sol de 2.000 metres quadrats. Es preveu que tot aquest projecte culmini el 2023.

Suites més àmplies

D'altra banda, el PGA Catalunya invertirà 1,35 milions d'euros per reformar 32 habitacions de l'Hotel Camiral, i convertir-les en quinze noves suites de 63 metres quadrats cadascuna. Estaran totes a la primera planta de l'hotel, amb accés directe al Wellness Centre. Set d'aquestes noves habitacions ja s'inauguraran aquest mateix 2022. Per últim, el complex destinarà 1 milió d'euros a millorar el camp de golf. Entre d'altres, es reformarà la zona de pràctiques i se n'ampliarà la botiga. El complex del PGA Catalunya Golf and Wellness ocupa 540 hectàrees, dins els quals es troben dos camps de golf, l'Hotel Camiral (de cinc estrelles) i tota la urbanització de xalets i cases de luxe.