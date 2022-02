La nova Llei per a la Circularitat i la Sostenibilitat en el Turisme de Balears, aprovada ahir pel Govern regional, declara una moratòria de quatre anys per a nous creixements hotelers o vacacionals. La norma encarrega als consells insulars al fet que estableixin un número màxim de creixement, que sempre ha de ser inferior al nombre de places amb les quals compta la borsa turística en l’actualitat i els dona de termini màxim aquests quatre anys per a fer-ho. A Mallorca la borsa compta en aquests moments amb 8.600 places.