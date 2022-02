Dos anys després del primer positiu a Espanya per covid, la pandèmia ha deixat un rastre desolador en el turisme, amb pèrdues que sumen, almenys, 150.000 milions d’euros i prop de 117 milions de turistes evaporats, encara que les previsions per al 2022 són força més optimistes.

EL 2022 no serà l’any de la recuperació plena dels valors prepandèmia, coincideixen els agents del sector, però sí que donarà un fort impuls als moviments turístics per tornar a la normalitat entre el 2023 i el 2025, segons els segments d’activitat.

Les dades de les enquestes de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) sobre entrades de turistes estrangers (Frontur) i la despesa que van fer (Egatur) reflecteixen que entre el 2020 i el 2021 van deixar de viatjar a Espanya gairebé 117 milions de turistes si es comparen amb els registres d’abans de la pandèmia.

En despesa, durant els dos anys de pandèmia es van deixar d’ingressar al voltant de 125.000 milions d’euros dels turistes estrangers i uns 25.000 milions d’euros dels turistes nacionals als seus viatges interiors. Per fer aquesta comparativa no s’han fet servir les dades de despesa dels nacionals a l’exterior, encara que una part sí que es fa a Espanya (si es compra un paquet turístic, per exemple).

El 2019 van arribar a Espanya 83,5 milions de turistes internacionals, un rècord històric, mentre que el 2020 amb prou feines van venir 19 milions -també rècord, però de mínims- i el 2021 van entrar 31,13 milions.

Suposant que en absència de pandèmia el nombre de turistes hagués estat estable respecte el 2019, el 2020 i el 2021 es van perdre aquests gairebé 120 milions de turistes estrangers, que són la principals font d’ingressos del sector, que fa en aquest segment al voltant de dos terços de la facturació.

Les dades de despesa van en la mateixa direcció: el 2019 els turistes internacionals que van arribar a Espanya van deixar 91.912 milions d’euros, mentre que el 2020 només es van comptabilitzar 19.740 milions i l’any acabat, 34.816 milions.

La suma dels dos anys, els pitjors en la història del turisme, ofereix un saldo pobre: ​​55.000 milions d’euros de caixa davant de més de 180.000 que s’haguessin ingressat si la covid no hagués aturat el món. És a dir, 125.000 milions que van deixar d’entrar a les caixes de línies aèries, hotelers, restauradors, empresaris de l’oci, museus...

A aquestes xifres cal sumar el descens del turisme nacional, que encara que ha evolucionat molt millor que l’estranger, tampoc no ha arribat als volums del 2019, fita que el sector calcula que es podria aconseguir aquest mateix any en les destinacions més turístiques, sobretot les costes.

Entre gener i setembre de 2021 els espanyols van fer 106,54 milions de viatges davant de 193,87 milions del 2019.