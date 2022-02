Tornen les crítiques patronals als impostos de la Generalitat. Ahir, Foment del Treball va alertar del risc de deslocalitzacions i pèrdua d’ocupació com a conseqüència de la fiscalitat de la Generalitat, especialment la mediambiental. La gota que va fer vessar el got és el nou impost sobre les instal·lacions que emeten gasos amb efecte hivernacle (CO2) i les limitacions a la incineració de residus, previstos per l’Executiu català, a què l’organització empresarial demana una «rectificació urgent».

La junta directiva de Foment va aprovar un manifest a favor d’una indústria catalana «competitiva i forta», i va reclamar una política industrial que «no perjudiqui l’activitat econòmica ni comprometi la competitivitat a Catalunya». En el seu manifest, la patronal presidida per Josep Sánchez Llibre destaca que «Catalunya té 15 impostos propis i és la comunitat autònoma que en té més». D’aquests 15 impostos propis, «5 graven directament la indústria i se n’estan preparant de nous. La conclusió és que la indústria a Catalunya està maltractada en relació amb altres comunitats». Eina de cohesió social Durant l’acte de presentació del manifest, la vicepresidenta de la patronal i presidenta de la comissió d’Energia, Virginia Guinda, va remarcar el paper de la indústria com a «eina de cohesió social», motor econòmic que creï llocs de treball estables amb salaris molt superiors a la mitjana i un motor d’exportació. Va lamentar igualment que la Generalitat impulsi aquestes dues noves accions que «comprometran la recuperació econòmica» en un moment que «no és l’adequat» perquè la indústria afronta un nou cicle inversor a tot Europa per transformar el sector cap a la digitalització i la descarbonització. Ni impostos ni limitacions La patronal considera que, en aquest context, no es poden posar nous impostos i limitacions tecnològiques. El manifest titlla de «del tot inoportuna i desafortunada» la nova figura tributària «que castigarà fiscalment la producció d’activitat industrial al nostre país i, per tant, afavorirà en termes relatius el posicionament d’altres llocs pròxims, per atraure activitats que es podrien haver destinat a Catalunya, i castigar en termes relatius als productors catalans en la seva competitivitat productiva, en un context de forta elevació dels preus de l’energia». Per això, la patronal va demanar una rectificació «urgent» d’aquestes mesures per assegurar el futur que havia recordat en el Pacte Nacional per la Indústria, i va demanar que es recuperi l’esperit d’aquest pacte.