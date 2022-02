El mercat immobiliari ha estat un dels sectors que ha resistit millor a la crisi. Així ho demostren els preus de l’habitatge i el lloguer, que van tancar el 2021 amb un creixement interanual del 7,5% i de l’1,4% respectivament; mentre que la firma d’hipoteques es va incrementar un 24% al novembre, la millor xifra des del 2010, segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Per la seva banda, les estadístiques del Ministeri de Foment ja reflecteixen un increment quant a la construcció d’habitatge, amb 88.858 permisos concedits fins a l’octubre, davant dels 85.535 del 2020.

Com està impactant aquesta activitat a la feina? Segons dades de la companyia HAYS, especialitzada en Recursos Humans, s’està contractant amb normalitat, encara que els moviments al mercat laboral s’han dirigit, a més de l’habitatge en sí, cap a un altre tipus de projectes relacionats amb les naus logístiques i magatzems, actius que amb el creixement de les compres en línia han adquirit un gran protagonisme.

En aquest sentit, Lucía Santos, Real Estate Consultant a HAYS España, assegura que els perfils més reforçats en aquesta època pandèmica han estat els relacionats amb la comercialització de sòl i amb el residencial de lloguer, en concret, perfils d’inversió i gestió de carteres.

«El creixement de nínxols de mercat específics com és l’immologístic i la necessitat de nous desenvolupaments residencials afavoreix la necessitat de comptar amb aquest tipus de perfils professionals», explica l’experta. A més, segons afegeixen des d’aquesta firma, «la recerca de sòl idoni per als projectes que es volen executar és complexa i aquests professionals han de comptar amb bons coneixements tècnics alhora que amb dots comercials per aconseguir portar les transaccions a bon port».

En aquest sentit, el responsable de sòl, encarregat de dissenyar i desenvolupar estratègies de recerca de bosses de sòl industrial i logístic disponible a cada municipi, es troba entre els perfils més demandats actualment. Tot i que dependrà del tipus de companyia i de la localització geogràfica del lloc de treball, el sou d’un professional amb 3-5 anys d’experiència pot assolir els 50.000 euros bruts anuals.

El de director comercial és un altre dels llocs que té més demanda. Amb els mateixos anys d’experiència que en el cas anterior, aquests professionals poden arribar a cobrar 60.000 euros bruts a l’any, i fins i tot assolir els 120.000 euros a comunitats autònomes com Madrid i Catalunya, per a aquells que tinguin més de 10 anys d’experiència. El cap d’obra i el property manager són altres dels rols que s’ofereixen més entre les companyies, encara que els seus sous estan per sota dels 40.000 euros.

El perfil més ben pagat del sector és el director de contractació, encarregat de la selecció de les licitacions a oferir, de l’organització i la planificació de l’equip tècnic i administratiu, entre d’altres responsabilitats. Aquest professional, amb 3-5 anys d’experiència, cobra entre 64.000 i 80.000 euros bruts a l’any, depenent de la comunitat autònoma on desenvolupi l’activitat. Encara que, segons especifiquen des de Spring Professional, les empreses solen demandar perfils amb més de 10 anys, els sous dels quals arriben als 120.000 euros bruts anuals.

Els oblidats

Al costat de les professions menys demandades se situen les de projectista, delineant o arquitecte. «No costa gaire trobar feina sempre que estiguis disposat a cobrar com un becari encara que tinguis tota l’experiència del món», denuncia Hugo Cotelo, un arquitecte madrileny amb més de 15 anys al sector.

Un dels problemes que ha tingut aquesta professió, explica aquest professional madrileny, és que per a les petites reformes o temes relacionats amb immobiliàries no són necessaris aquests perfils. «Van obrir la mà i ara qualsevol enginyer, aparellador o decorador pot signar projectes», planteja.