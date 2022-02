Mala acceptació en Borsa a l’anunci d’escissió de Naturgy. Les accions de la companyia s’han desplomat un 12% un dia després d’haver fet pública la seva decisió de posar en marxa el denominat projecte Bessons que segregarà l’empresa en dues societats cotitzades independents amb la mateixa estructura accionarial. Una formada pel negoci d’infraestructures regulades (xarxes de distribució i transport d’electricitat i gas) i una altra pel de generació i comercialització.

La companyia que presideix Francisco Reynés va realitzar l’anunci d’escissió en la tarda del dijous, abans del tancament del mercat, i les primeres reaccions apuntaven a un bon acolliment dels analistes, perquè l’empresa va tancar la jornada amb una alça de l’1,72% (28,40 euros per títol). Aquest divendres, però, les accions han tancat amb un valor de 25,01 euros.

L’analista de XTB, Joaquín Robles, treu importància a la caiguda en assegurar que la notícia ha enxampat per sorpresa als inversors que «davant la incertesa prefereixen desfer posicions i després tornar a entrar». Segons el seu col·lega de eToro a Espanya, Javier Molina, «els 30 euros, màxim històric, marquen el nivell objectiu en el curt termini».

El president de Naturgy, Francisco Reynés, restava importància a aquesta possibilitat de mala acceptació del mercat després de l’anunci i afirmava que l’operació és «bona per a la companyia, clients, accionistes i ‘stakeholders’». «I si és bona per a tots ells, acabarà sent-ho per a la cotització», va apuntar.

Reynés va presentat ahir el projecte Bessons als analistes en una conferència en la qual va reiterar que l’objectiu és la «creació de valor» a través de la focalització del negoci en cada àrea d’activitat. Naturgy donarà a llum a una empresa regulada i una liberalitzada.